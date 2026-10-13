Portugal mantém 9º lugar dos países europeus mais atrativos para investimento estrangeiro

Depois de dois anos consecutivos de descidas, Portugal conseguiu manter a posição no ranking dos destinos europeus mais atrativos para investimento estrangeiro e permanecer no 9º lugar do EY Attractiveness Survey 2026, divulgado esta terça-feira. Portugal mostrou-se resiliente perante um contexto de tensões geopolíticas e guerra comercial e, consequentemente, maior seletividade de investimento na Europa.

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Portugal ficou logo abaixo da Bélgica e acima dos Países Baixos por ter captado 186 projetos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em 2025, o que representa uma queda de 5%, em termos homólogos. Ainda assim, a redução é inferior à média da Europa (-7%), segundo a análise da consultora, que combina os dados de IDE com a perceção de 200 decisores internacionais sobre a atratividade dos países.

Tal como em anos anteriores, as atividades consideradas “intensivas em conhecimento” foram a sustentação do IDE em Portugal. No ano passado, os setores de software e serviços de tecnologia da informação e de serviços às empresas e serviços profissionais representaram, em conjunto, quase metade (44%) do total de projetos de IDE captados por Portugal.

Portugal voltou a demonstrar capacidade para resistir num contexto internacional particularmente desafiante. O facto de termos registado uma contração inferior à média europeia e assistido ao crescimento dos projetos de expansão mostra que os investidores continuam a reconhecer valor no país. Miguel Farinha Country managing partner da EY Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde

A EY considera que o aumento do peso dos projetos de expansão, que passaram de 26% para mais de um terço (37%) do total, demonstra a confiança das empresas que já estão instaladas em Portugal e a sua disponibilidade para reforçar operações no mercado português. Essa é também a perceção dos investidores, uma vez que, quando questionados sobre o assunto, a maioria (66%) dos porta-vozes de tecnológicas disse que tinha planos para estabelecer ou expandir operações em Portugal durante o próximo ano. Trata-se de um aumento de 11 pontos percentuais comparativamente ao ano anterior.

Apesar deste reforço do compromisso por parte dos investidores externos, o relatório mostra que Portugal ainda não conseguiu converter a resiliência em ganhos significativos de competitividade face aos mercados europeus que mais têm crescido na atração de investimento, como Turquia, Polónia e Finlândia. “O próximo passo passa por criar as condições para transformar esta resiliência em competitividade de longo prazo, acelerando a capacidade de financiar, executar e escalar investimentos”, diz Miguel Farinha.

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Como é que Portugal poderá transformar a capacidade de resistência em um crescimento sustentado? Os consultores e especialistas contactados pela EY recomendam concentrar esforços na melhoria das condições para financiar, executar e escalar investimentos e, ao mesmo tempo, apostar em áreas de elevado potencial, como inteligência artificial (IA), infraestruturas digitais, serviços de elevado valor acrescentado e reindustrialização avançada.

Na opinião da ex-presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, o desafio de Portugal é acelerar a transição para investimentos de maior valor acrescentado preservando, simultaneamente, aquilo que tem sustentado o seu sucesso. “Isto exigirá a combinação de talento com maior produtividade e inovação, infraestruturas modernas e um ambiente de negócios eficiente e previsível. A ambição é clara: atrair não só mais IDE, mas IDE de maior valor. Isto significa investimento que fortaleça a competitividade de Portugal, crie oportunidades para as pessoas e empresas, acelerar a transformação e contribuir para um crescimento sustentável a longo prazo”, refere a antecessora de Ana Casaca.

IA, centros de dados e logística são as próximas prioridades

No futuro, Portugal deverá priorizar os centros de dados e as plataformas logísticas para maximizar o IDE nos próximos cinco anos. Na opinião de 20% dos investidores inquiridos, o foco deve ser o ecossistema de IA, cloud e centros de dados, enquanto 16% assinalam a logística e cadeias de abastecimento e 15% a reindustrialização sustentável e a indústria avançada.

Na sua perspetiva, os fatores que podem posicionar o país neste domínio incluem a capacidade de atrair talento internacional, a disponibilidade de energia renovável, a estabilidade política e um ambiente regulatório favorável. “A qualidade de vida continua a ser o atributo mais valorizado pelos investidores internacionais, mas é a disponibilidade de energia verde e de baixo carbono que regista um dos maiores crescimentos enquanto fator diferenciador”, lê-se no estudo da EY.

“A próxima vaga de investimento será determinada por fatores como IA, infraestruturas digitais, energia e reindustrialização avançada. Portugal reúne vantagens relevantes nestas áreas, combinando talento, estabilidade, capacidade de atrair profissionais internacionais e uma crescente disponibilidade de energia renovável. O desafio está agora em transformar estes ativos em projetos concretos e de maior valor acrescentado”, afirma Miguel Cardoso Pinto, responsável pela divisão de consultoria estratégica EY-Parthenon em Portugal.