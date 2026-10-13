Presidente da empresa que gere SIRESP rejeita que rede esteja “sempre a falhar”

“A rede SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal] não está sempre a falhar. A rede SIRESP, antes pelo contrário, está sempre a funcionar, é a condição normal da rede SIRESP”, assegurou esta terça-feira Paulo Viegas Nunes, presidente da empresa responsável pelas comunicações de emergência do Estado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aos Negócios dos Incêndios Rurais.

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Em resposta ao deputado socialista Pedro Vaz, Viegas Nunes especificou que o SIRESP funciona quase a 100%.

“Desde o início do ano e mesmo com o furacão Kristin e o comboio de tempestades, a disponibilidade da rede SIRESP é de 99,82%. Não é 100%, mas anda lá muito perto”, disse, considerando tratar-se de um nível “muitíssimo elevado”.

No entanto, Paulo Viegas Nunes lamentou que “o espaço mediático” tenha uma dimensão que não se consegue controlar e que passe “para a opinião pública uma ideia que não é mais correta”.

“A rede SIRESP e os seus funcionários têm sempre uma lógica de qualidade e melhoria contínua dos seus serviços, continuam a dar o seu melhor e cumprir a missão”, assegurou.

“Mas o que é que ficou na bolha mediática? O caso que de uma forma muito clara não correspondeu à verdade. E perdoem-me esta minha frontalidade e transparência também, mas nós temos o dever, como sociedade, de não acreditar em narrativas infundadas“, frisou.

Viegas Nunes esclareceu que a SIRESP SA “não tem receio de transparência nem do escrutínio, mas desde que seja justo e objetivo”.

Em resposta à deputada do Chega Madalena Cordeiro, que o questionou sobre as desconformidades detetadas pela auditoria da Inspeção-Geral das Finanças, esclareceu que há um decreto de lei que define que a modernização da rede SIRESP “passaria a ser gerida pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna” (SGMAI).

Desde o início do ano e mesmo com o furacão Kristin e o comboio de tempestades, a disponibilidade da rede SIRESP é de 99,82%. Não é 100%, mas anda lá muito perto. Paulo Viegas Nunes Presidente da SIRESP SA

“A Secretaria-Geral do MAI não tinha, na altura, assim como não tem hoje, competências técnicas suficientes para lançar concursos. Como a SIRESP é a entidade usufrutuária destes concursos, e como, por lei, é a SGMAI que tem que lançar estes concursos, a SIRESP SA trata todo o procedimento concursal, ou seja, faz os cadernos de encargos“, enquanto SGMAI lança formalmente o contrato, explicou.

Viegas Nunes frisou que “não é verdadeiro que a SIRESP não tenha feito nenhum trabalho de apoio à Secretaria-Geral do MAI”.

O secretário-geral do Ministério da Administração Interna, demitido na segunda-feira pelo ministro da Administração Interna, lançou várias suspeitas à SIRESP SA, nomeadamente que recebe anualmente a indemnização compensatória de cerca de 26 milhões euros “sem qualquer fiscalização externa ou independente“.

Os deputados do Livre e do Chega insistiram com perguntas sobre as denúncias lançadas por Ricardo Carrilho desde a sua exoneração, mas o deputado do PS Pedro Vaz, bem como os deputados do PSD e presidente da CPI, alegaram que são questões fora do âmbito da comissão parlamentar.

A CPI aos Negócios dos Incêndios Rurais, imposta pelo Chega, pretende investigar as causas, a gestão e os eventuais negócios associados aos grandes fogos florestais entre 2017 e 2025.