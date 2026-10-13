Presidente da Microsoft quer leis para manter IA sob controlo humano e critica autorregulação

O presidente e vice-chairman da Microsoft defendeu esta terça-feira que o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) tem de permanecer sob controlo humano e que as empresas do setor não se podem limitar à autorregulação. Brad Smith considera necessárias regras e leis que obriguem a manter esta tecnologia sob supervisão humana, numa altura em que as suas capacidades estão a evoluir mais depressa do que os mecanismos de segurança.

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“Devemos esperar que existam regras e leis que exijam que a IA permaneça sob controlo humano”, afirmou o responsável, durante um encontro com jornalistas em Dublin, na Irlanda, na véspera do International AI Summit 2026. Para Brad Smith, é necessário que tanto as empresas como os governos assumam responsabilidades na prevenção dos riscos associados à tecnologia.

“Precisamos de agir com urgência”, sublinhou o presidente da Microsoft, reconhecendo que “as capacidades estão a evoluir mais depressa do que a segurança”. Questionado sobre se a regulamentação poderá estar a chegar tarde, deixou uma resposta direta: “Vamos começar hoje. É a única coisa que podemos fazer.”

Uma das principais preocupações do responsável diz respeito aos agentes de inteligência artificial, sistemas capazes de executar tarefas e interagir com outros sistemas digitais. À medida que estes agentes ganham autonomia, Brad Smith defende a criação de mecanismos que permitam interromper ou abrandar o seu funcionamento quando surgem riscos.

A proposta passa pela existência de “safety breaks” em diferentes níveis da infraestrutura tecnológica. Estes mecanismos não devem existir apenas nos sistemas desenvolvidos pelos laboratórios de IA, mas também nos serviços de computação na nuvem e nos equipamentos utilizados pelos clientes.

“Devemos colocar um travão de segurança tão perto quanto possível do utilizador do sistema”, afirmou. Brad Smith recorreu ao exemplo de um disjuntor elétrico numa habitação para defender que, se um agente de IA estiver a controlar equipamentos domésticos e surgir o risco de um incidente, o utilizador deve poder interromper o sistema sem depender da intervenção da empresa que o desenvolveu.

“Não quero ligar à empresa de eletricidade e pedir-lhe que corte a energia da cozinha porque existe o risco de um incêndio”, exemplificou. O responsável considera que a capacidade de intervenção deve estar disponível onde os sistemas operam, embora reconheça que também poderá haver situações em que os mecanismos de segurança tenham de existir na infraestrutura de computação ou nos próprios modelos.

Outra das medidas defendidas passa pela criação de obrigações legais de comunicação de incidentes. O presidente da Microsoft estabelece um paralelo com as regras já aplicáveis às violações de segurança informática que resultam no acesso indevido a dados pessoais, defendendo que a mesma lógica deve abranger as vítimas de ataques envolvendo agentes de IA.

“Se alguém for responsável por um agente de IA que entra na sua casa ou numa empresa, deve existir uma obrigação legal de o informar”, indicou. Para Brad Smith, os utilizadores e as organizações afetadas devem saber quando estes sistemas comprometem a sua segurança.

Microsoft quer avaliações independentes e regras eficazes

O experiente executivo da tecnológica norte-americana defende também que os modelos de IA mais avançados sejam sujeitos a avaliações independentes, tanto para identificar as suas capacidades e os riscos associados como para verificar a eficácia das salvaguardas. Brad Smith considera que estes testes são particularmente importantes quando estão em causa utilizações sensíveis ou de alto risco.

“Os modelos de ponta precisam de ser avaliados tanto pelas suas capacidades e riscos, sobretudo nas utilizações de alto risco ou sensíveis, como pelas salvaguardas destinadas a protegê-los”, afirmou. O responsável defende ainda que os resultados destas avaliações sejam divulgados de forma transparente, para que as conclusões possam ser partilhadas e outras entidades aprendam com os problemas identificados.

O presidente da Microsoft questiona, contudo, se a avaliação será verdadeiramente independente quando os próprios laboratórios de IA escolhem e pagam aos avaliadores e controlam as condições em que estes trabalham e divulgam os resultados.

“Decidimos quem pagamos, decidimos onde essas pessoas trabalham e controlamos, ou pelo menos gerimos, quanto podem publicar. Isso não parece uma receita para uma avaliação independente e eficaz”, sublinhou.

Na sua perspetiva, os avaliadores devem trabalhar no setor público ou estar sob uma supervisão pública próxima, seguindo regras definidas pelos governos sobre o que podem testar, como devem fazê-lo e que conclusões podem divulgar. Brad Smith reconheceu que nem todas as empresas do setor estarão preparadas para aceitar este nível de fiscalização, mas acredita que a evolução dos riscos levará os governos a intervir.

“Precisamos de normas de segurança reais e eficazes”, reiterou, defendendo que a confiança do público depende de regras pelas quais as autoridades sejam responsáveis e que, em determinados casos, incluam inspeções públicas.

Sobre o Regulamento Europeu da IA (AI Act), disse ouvir críticas em vários países europeus, incluindo por parte de fundadores de startups, que o consideram demasiado extenso e exigente. “Ouço frequentemente, em toda a Europa, incluindo junto dos fundadores de startups, que consideram o AI Act demasiado longo, demasiado pesado e, francamente, demasiado detalhado”, afirmou.

O responsável defendeu que a Europa e os restantes países ainda estão a tentar encontrar o equilíbrio adequado para a legislação sobre IA ao longo desta década. Rejeitou, no entanto, que a alternativa passe por confiar exclusivamente na capacidade das empresas para se autorregularem. Na sua perspetiva, os riscos exigem regras eficazes e uma participação mais ativa dos governos.

A responsabilidade pela segurança também não deve recair exclusivamente sobre os laboratórios que desenvolvem os modelos. Brad Smith defende que os fornecedores de serviços na nuvem, as empresas de cibersegurança e os criadores de ferramentas de proteção dos agentes de IA devem contribuir para reduzir os riscos.

“Se olharmos apenas para os laboratórios de IA para resolver 100% do problema, é provável que fiquemos aquém”, alertou. “Só porque não criámos um problema, isso não significa que não possamos ajudar a resolvê-lo”, acrescentou.

Brad Smith defendeu ainda que a cooperação internacional e a partilha de informação são importantes para melhorar as avaliações de segurança. Considera que os governos devem desenvolver capacidade própria para avaliar os sistemas de IA, apontando o Reino Unido como um exemplo por ter começado mais cedo a investir nesta área.

Por fim, o responsável voltou a insistir na urgência da resposta, argumentando que a rapidez da evolução tecnológica não pode servir de motivo para adiar a ação. “As capacidades estão a evoluir mais depressa do que a segurança”, reiterou, defendendo que empresas e governos devem começar a atuar de imediato.

O jornalista viajou para Dublin a convite da Microsoft Portugal.