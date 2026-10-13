PSD tem “uma mão estendida à extrema-direita” e pode ficar “sem mão”, diz Ferro Rodrigues

O ex-presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues considera que o PSD corre riscos com a associação à extrema-direita. Em entrevista ao Público (acesso condicionado), o antigo líder do PS é defensor de entendimentos entre o partido que liderou e os social-democratas, pelo que lhe “parece bem” o facto de José Luís Carneiro ter anunciado que iria permitir a viabilização do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Na entrevista, divulgada esta terça-feira, Eduardo Ferro Rodrigues enaltece a liderança de José Luís Carneiro no PS. Em relação ao anúncio do secretário-geral socialista, em entrevista ao ECO, de que o partido irá abster-se no OE2027, viabilizando o documento, o antigo ministro de António Guterres elogiou a decisão. “Caso contrário, era voltarmos a ver as habilidades da extrema-direita. O facto de o PS atalhar esta questão já não impede que, mais à frente, possa discutir medidas na especialidade”, assinalou.

Por outro lado, faz um “balanço muito negativo” do Governo de Luís Montenegro. “Aquilo que aconteceu e continua a acontecer é que há uma mão estendida do PSD à extrema-direita, e isso é um risco, para a democracia e para o PSD, de ficar mesmo sem mão. Isso é uma coisa que me preocupa bastante”, argumentou, ressalvando que medidas de natureza conjuntural, na área dos preços e rendimentos, são distintas de revisões constitucionais ou de estrutura de regime. “Se houvesse a manutenção desses acordos, tinha de ser rapidamente desfeita a ilusão de que o PSD tinha uma posição equidistante entre o que Chega e o PS, porque estaria totalmente nas mãos do Chega. Felizmente, a tempo houve uma paragem desse processo, não sei se definitiva”, disse.

É por esse motivo que considera que, “quando há sinais de abertura por parte do PSD, o PS não deve deixar de responder positivamente”. “Já há três anos escrevi que em momentos de grandes dificuldades nacionais, europeias, mundiais, de âmbito financeiro, económico e social, uma resposta deste tipo não só se justifica como pode ser imperativa”, explicou.

Questionado sobre as medidas para responder ao aumento do custo de vida da população, o antigo presidente da Assembleia da República caracterizou como “pouco eficazes e muito estritas, e que dificilmente dão uma resposta significativa a esta crise inflacionária”, embora não tenha esclarecido se concordava com o IVA zero no cabaz alimentar.