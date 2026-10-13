PwC assessora a IVC Evidensia em duas aquisições
A equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, legal e laboral, e assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica.
A PwC assessorou a IVC Evidensia, grupo de origem britânico-sueco líder mundial em cuidados veterinários, na conclusão de mais duas aquisições em Portugal: uma relativa a duas clínicas na Zona Oeste, o Centro Veterinário da Lourinhã e a VetPeniche, e outra relativa à Vetfunchal – Centro Médico Veterinário (na ilha da Madeira).
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Estas operações reforçam a estratégia de expansão do grupo no mercado português e acrescem ao apoio que a PwC tem vindo a prestar à IVC Evidensia, num total de sete transações concluídas entre julho de 2025 e julho de 2026.
No âmbito destas transações, a equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, legal e laboral, e assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão das operações.
A equipa jurídica da PwC que coordenou a due diligence legal e a transação foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio – Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Andreia Prado da Silva e Isadora Gus Camargo, advogadas da mesma área de prática, tendo a equipa de laboral sido liderada pelo coordenador da área de direito laboral Levi França Machado, com o apoio de Carolina Bonina Cariano e João Sismeiro Pereira. A completar a due diligence legal, a equipa de Imobiliário foi liderada pelo coordenador da área de direito imobiliário Fernando Costal Carinhas, com o apoio de Maria Cabral Azevedo, tendo o sócio Tiago Silva Abade liderado as componentes de direito público e proteção de dados, com o apoio de Bernardo Xavier Cid e Sofia Teruszkin Matias, na vertente de direito público e regulatório, e de Afonso Ribeiro Ramos, Ana Catarina Simões e Carolina Pereira Pires, na perspetiva de proteção de dados e privacidade. A equipa de Financial Due Diligence foi liderada por Ana Silva, com o apoio de Patrícia Jacinto, Carolina Vilarinho, Catarina Perestrelo e Rúben Real.
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