Raquel Mendes é a nova diretora de marketing do Activobank
A nomeação ocorre cerca de um mês depois de Andreia Teixeira subir a administradora executiva do ActivoBank com pelouro de marketing.
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O ActivoBank nomeou Raquel Mendes para a direção de marketing, cargo que Andreia Teixeira ocupava desde 2019. A nomeação surge um mês depois de Andreia Teixeira ter subido a administradora executiva do ActivoBank, com os pelouros de marketing, comunicação, transformação e inovação, experience design e vendas digitais.
“Acredito que a energia que colocamos nos desafios profissionais resulta de uma combinação mágica entre gostarmos do que fazemos e estarmos rodeados de pessoas que nos inspiram e que partilham uma visão estratégica com a qual nos identificamos. Enquanto líder, acredito que o meu sucesso se mede também pelas pessoas que ajudo a crescer e que as empresas ganham força quando as pessoas encontram propósito no que fazem, se sentem inspiradas e têm espaço para dar o melhor de si”, escreveu a nova diretora de marketing numa publicação no LinkedIn.
Raquel Mendes herda uma equipa que Andreia Teixeira reorganizou. Numa entrevista recente ao +M, a nova administradora explicou que o seu grande desafio, quando assumiu a direção de marketing, foi “preparar o banco para uma atuação verdadeiramente digital”. Tal envolveu estruturar a equipa para que o marketing não fosse só comunicação e fosse acima de tudo focado na experiência de cliente, ao mesmo tempo que todas as áreas funcionassem em ecossistema.
Raquel Mendes começou o percurso profissional na FEP Junior Consulting. Entrou no grupo Millennium bcp em 2007, onde desempenhou cargos como sales team coordinator e customer experience team coordinator. Desde 2022, passou para a equipa de marketing do ActivoBank, dentro do mesmo grupo, como head of daily banking products — accounts & payments.
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