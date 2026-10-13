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Renault admite cortar produção em 300 mil veículos devido a metas europeias

  • Lusa
  • 14:06

CEO admite que se Bruxelas não flexibilizar as metas de emissões de carbono para 2030, a fabricante automóvel terá de eliminar modelos e cortar produção na Europa.

O presidente executivo (CEO) da Renault alertou esta terça-feira que terá de reduzir a produção do grupo na Europa em 300.000 veículos se Bruxelas não flexibilizar as metas de emissões de carbono fixadas para 2030.

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“Estou preocupado porque, se não conseguirmos a moratória para 2030, daqui a um ano terei de propor ao Conselho de Administração a eliminação de modelos e a redução da produção em 300.000 unidades na Europa”, afirmou François Provost na Cimeira Automóvel de Paris (França), que reúne vários executivos do setor.

O CEO da Renault referiu-se assim à regulamentação comunitária que exige que, até 2030, as emissões médias de carbono dos automóveis novos vendidos por cada fabricante sejam reduzidas em 55% nos automóveis de passageiros e em 50% nas carrinhas, em relação aos níveis de 2021.

François Provost salientou ainda um contexto marcado pela pressão competitiva dos fabricantes chineses, sendo que na sexta-feira, a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA) saudou o anúncio de um acordo provisório destinado a corrigir desequilíbrios comerciais entre a UE e a China.

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