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Reviravolta nas aplicações de encontros. Bumble vai ser vendido e sair de bolsa

A concorrente do Tinder está em negociações avançadas com a Ithaca Holdings para uma transação que avaliará a empresa em mais de 890 milhões de euros.

A geração Z está menos adepta das apps de encontros e esse distanciamento do online para iniciar relações já se reflete nas empresas do setor. Depois de a agência Reuters noticiar que a Bumble, concorrente do Tinder, estava a explorar uma venda devido à desaceleração do mercado das aplicações para dates, o jornal norte-americano Wall Street Journal avançou que a empresa está em negociações avançadas com a Ithaca Holdings.

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A Bumble, fundada em 2014 por Whitney Wolfe Herd, estará prestes a chegar a acordo com o potencial comprador, uma sociedade de investimento de Los Angeles que irá retirar a empresa da bolsa de Nova Iorque e avaliá-la em cerca de mil milhões de dólares (cerca de 894 milhões de euros).

No âmbito deste negócio, a empreendedora Whitney Wolfe Herd, CEO da Bumble e uma das cofundadoras do Tinder e quem dá inspiração à personagem principal do filme “Swiped”, deverá manter, pelo menos, parte da sua participação na empresa e continuar envolvida na gestão.

A Ithaca Holdings foi criada por Ravi Gupta e John Hegeman (dois executivos Silicon Valley) com a missão de “usar tecnologia de fronteira para construir produtos que melhorem de forma significativa a vida das pessoas” e planeia aplicar tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, nas empresas nas quais investe. No entanto, como foi criada recentemente, a aquisição da Bumble, se for bem-sucedida, será uma das principais transações.

 

A Bumble entrou em Wall Street em 2021 e, desde então, as suas ações caíram mais de 90%. Na sessão desta segunda-feira, após estas notícias, as ações dispararam quase 50% para 3,80 dólares cada. Segundo o valor de fecho da semana, a tecnológica com sede em Austin tinha uma capitalização bolsista de cerca de 335 milhões de dólares (aproximadamente 300 milhões de euros).

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