Rita Matias identificada pela PSP após invasão de estúdio de rádio em Coimbra

A deputada do Chega Rita Matias foi identificada na segunda-feira pela PSP, após invasão de estúdio da Rádio Universidade de Coimbra (RUC) por uma comitiva de membros daquele partido, afirmou hoje fonte oficial daquela força policial.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A deputada foi “identificada enquanto responsável por uma manifestação que não cumpria os requisitos legais”, disse à agência Lusa fonte oficial do Comando Distrital da PSP de Coimbra.

Rita Matias foi o único elemento da comitiva, que também incluía a deputada Madalena Cordeiro, que foi identificado após a invasão do estúdio da RUC e consequente interrupção da emissão.

“A PSP, quando chegou ao local, solicitou que abandonassem as instalações”, referiu ainda a mesma fonte do Comando Distrital, afirmando que os elementos do Chega abandonaram o edifício da Associação Académica de Coimbra, após o pedido feito pelos agentes.

De acordo com a PSP, foi também identificada uma vice-presidente da Associação Académica de Coimbra, por ter sido a entidade que acionou a Polícia.

Vários membros do Chega invadiram na manhã de segunda-feira o estúdio da RUC, em protesto contra a proibição da Associação Académica de Coimbra de entrada no edifício, por parte de elementos daquele partido, numa decisão aprovada por larga maioria em assembleia magna em fevereiro.

No estúdio da RUC, que se situa no edifício da Associação Académica de Coimbra (AAC), decorria um novo programa de debate político, em que participariam as várias juventudes partidárias dos partidos com assento na Assembleia da República.

O Chega também tinha sido convidado a participar no novo programa, mas de forma remota, face à decisão aprovada em magna em fevereiro, contou à agência Lusa Jaime Raposo Nunes, do Departamento de Informação da RUC.

O locutor disse que o líder da distrital do partido, Paulo Seco, tinha dado indicação de que o partido não estaria presente no programa, mas, na manhã de segunda-feira, o debate acabou interrompido, com a entrada de vários elementos do Chega, com Rita Matias a pegar num dos microfones do estúdio.

Os elementos do Chega, incluindo as duas deputadas, apenas abandonaram o estúdio quando chegaram três agentes da PSP, disse Jaime Raposo Nunes.

O Movimento Associativo Estudantil (MAE) endereçou esta manhã uma carta dirigida ao presidente do Chega, André Ventura, questionando o líder partidário sobre a invasão do estúdio da Rádio Universidade de Coimbra por uma comitiva liderada por duas deputadas do partido.

O MAE condenou a invasão, considerando que poderá tratar-se de um atentado contra a liberdade de programação e informação, consagrada na legislação portuguesa.

Sindicato dos Jornalistas fala em crime

Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) já veio repudiar a invasão por membros do Chega do estúdio da Rádio Universidade de Coimbra (RUC), considerando que o ato configura um crime, esperando abertura de inquérito pelo Ministério Público.

“O Sindicato dos Jornalistas repudia o inaceitável e antidemocrático ato de um grupo de cerca de 30 pessoas, liderado por duas deputadas do Chega, que invadiu a redação da Rádio Universitária de Coimbra, insultaram e atemorizaram estudantes, funcionários e jornalistas e obrigaram a cessar uma emissão em direto”, afirmou, em comunicado enviado à agência Lusa.

Invadir a redação de um OCS [órgão de comunicação social] é não só um ato hostil como um ato extremamente grave contra a democracia. Sindicato dos Jornalistas

Para o SJ, a invasão, que decorreu na manhã de segunda-feira, “é um ato hostil, logo configura uma agressão, que é punível por lei”.

No comunicado, o Sindicato dos Jornalistas mostra-se convicto de que não será necessário apresentar queixa “para que o Ministério Público proceda de acordo com a legislação, porque invadir a redação de um OCS [órgão de comunicação social] é não só um ato hostil como um ato extremamente grave contra a democracia”.

Face à atuação do Chega, num ato liderado pelas deputadas Rita Matias e Madalena Cordeiro, o SJ vai “escrever à Polícia de Segurança Pública a perguntar que medidas tomaram para proteger as pessoas que estavam na redação da RUC e se foi identificado o grupo invasor”.

O SJ defende “medidas exemplares”, temendo que a atuação na segunda-feira tenha sido “um balão de ensaio e que o caso se repita sempre que elementos deste partido, ou de outro, se sintam injustiçados”.

“Não podemos tolerar invasões a redações, intimidações a jornalistas ou qualquer outro tipo de violência. Não são comportamentos dignos numa sociedade democrática”, vincou.

O Sindicato dos Jornalistas espera ainda para ver se a Comissão de Integridade da Assembleia da República “vai tomar alguma medida em relação às duas deputadas, que menorizaram e desrespeitaram o importante papel que deve caber aos deputados na sociedade portuguesa”.