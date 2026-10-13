SEUR reduz em 9,1% as emissões associadas a cada envio e avança rumo às emissões líquidas nulas

A SEUR publicou os resultados da sua estratégia de sustentabilidade relativos a 2025 no Relatório elaborado em conjunto com a Geopost, grupo ao qual pertence. O relatório reflete o progresso da empresa no seu plano de ação rumo às emissões líquidas nulas em 2040 e o seu compromisso em promover um modelo de distribuição cada vez mais eficiente e sustentável.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Durante 2025, a SEUR conseguiu impulsionar o crescimento da sua atividade, reduzindo simultaneamente a intensidade das suas emissões. A empresa geriu 140 milhões de envios, um aumento de 7,69% em relação a 2024, enquanto as emissões associadas a cada encomenda diminuíram 9,1%, situando-se em 0,70 kg de CO₂ equivalente por envio. Estes resultados refletem o impacto das medidas implementadas em matéria de eficiência logística, eletrificação progressiva da frota e utilização de combustíveis alternativos.

O transporte rodoviário continua a ser um dos principais focos de ação no âmbito da estratégia climática da SEUR e da Geopost, com o objetivo de atingir emissões líquidas nulas em 2040. Para alcançar este objetivo, a empresa continua a impulsionar a incorporação de soluções de baixas emissões e emissões nulas nas suas operações de última milha.

Em 2025, a SEUR ampliou a sua frota com emissões zero, atingindo os 741 veículos. Além disso, 15,4% da distância total percorrida nas entregas urbanas foi realizada com veículos sustentáveis, o que permitiu evitar 5 990 toneladas de CO₂ equivalente e reduzir em 9,5% as emissões das entregas urbanas em relação ao ano anterior.

Da mesma forma, a empresa avançou na descarbonização do transporte rodoviário de carga através da incorporação de percursos operados com HVO (óleo vegetal hidrotratado), o que permitiu percorrer mais de 3,9 milhões de quilómetros e evitar a emissão de 3 324 toneladas de CO₂ equivalente, em comparação com a utilização de combustíveis fósseis tradicionais.

ENERGIA RENOVÁVEL

Outro dos marcos de destaque de 2025 foi o avanço na transição energética das instalações da SEUR. A empresa atingiu o objetivo de que 100% do seu consumo de eletricidade proviesse de fontes renováveis, consolidando uma matriz energética em que 99,3% do consumo energético total dos seus edifícios tem origem limpa. Esta conquista, que combina energia verde contratada e autoconsumo fotovoltaico, permitiu evitar a emissão de 5 069 toneladas de CO₂ equivalente durante o ano.

Além disso, a SEUR continua a reforçar os sistemas de medição e acompanhamento das suas emissões, como base para definir novas medidas de redução. No âmbito da estratégia da Geopost, a ferramenta RESPIRE permite recolher dados ESG das suas unidades de negócio, seguindo normas internacionais, e reforçar a consistência dos cálculos da pegada de carbono. Além disso, a empresa continua a trabalhar com ferramentas como a Calculadora de Carbono, que permite medir as emissões associadas às remessas e facilitar uma gestão mais eficiente da pegada ambiental.

Itxaso Larrañaga, diretora de Pessoas, Sustentabilidade e Relações Institucionais da SEUR, salientou que «os resultados apresentados no nosso Relatório de Sustentabilidade refletem que continuamos a avançar no nosso compromisso com um modelo de distribuição mais sustentável e eficiente. Em 2025, conseguimos aumentar a nossa atividade e, ao mesmo tempo, reduzir a intensidade de carbono das nossas entregas, graças ao esforço conjunto das nossas equipas e ao impulso de medidas como a eletrificação progressiva da nossa frota, a utilização de combustíveis alternativos e a transição para energias renováveis nas nossas instalações. A sustentabilidade faz parte da nossa forma de entender o negócio e continuaremos a trabalhar para atingir os nossos objetivos de redução de emissões e gerar um impacto positivo nas comunidades onde estamos presentes».

Os avanços da SEUR inscrevem-se na estratégia global de sustentabilidade da Geopost, baseada em três pilares de ação: Planeta, Pessoas e Comunidades. Em 2025, o grupo reduziu as suas emissões de gases com efeito de estufa pelo quarto ano consecutivo, com uma diminuição de 1,6% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo que aumentou em 5% o volume de encomendas geridas. A Geopost mantém como objetivo atingir emissões líquidas nulas em toda a sua cadeia de valor até 2040, com um plano de ação aprovado pela iniciativa Science Based Targets (SBTi).