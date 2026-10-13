Marketing

Solverde lança primeira campanha à escala nacional

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Com presença em televisão, outdoor e digital, a nova campanha da Solverde assinala mais de 50 anos da marca e surge na sequência da renovação de quatro unidades do grupo.

A Solverde Casinos & Hotéis está a lançar a campanha “Há mais de 50 anos a dar cartas”, a primeira produção publicitária da empresa com presença à escala nacional em televisão, outdoor e digital. A comunicação surge na sequência da renovação de quatro unidades do grupo.

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Com o objetivo de assinalar mais de cinco décadas de atividade nas áreas da hospitalidade, entretenimento e jogo, a campanha reúne colaboradores da empresa, de croupiers a cozinheiros, num filme que cruza o universo dos casinos com a animação e a gastronomia.

A iniciativa surge após a renovação do Casino Espinho, Casino Vilamoura, Casino Monte Gordo e Hotel Algarve Casino. Segundo Marta Violas, diretora de marketing da Solverde Casinos & Hotéis, esta é a primeira grande produção de comunicação da empresa dedicada aos seus casinos físicos.

Queremos celebrar mais de 50 anos de experiência, mas também mostrar aquilo que os nossos casinos são hoje: espaços completos e diversificados de entretenimento, onde o jogo se cruza com a animação e a gastronomia”, afirma a responsável, citada em comunicado.

O conceito criativo foi desenvolvido pela equipa de Marketing da Solverde Casinos & Hotéis e executado pela produtora Basement Studio. Maria Rui Silva assegurou a produção, enquanto Frederico Raposo e Rui Anjos assinaram a realização. A estratégia de meios está a cargo da Media Duo Yes e da Ydigital.

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