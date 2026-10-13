Startup Leiria expande área para acolher laboratório de robótica e IA

A Startup Leiria está a expandir a sua capacidade de acolher novas startups, adicionando quase dois mil metros quadrados de área no mercado municipal de Leiria. A instalação de um laboratório de Physical AI, ou seja, robótica e IA aplicada à indústria, está entre os planos da incubadora da região Centro, num investimento de 1,7 milhões de euros.

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Com cerca de 220 empresas na comunidade e os espaços físicos com acima dos 95% de taxa ocupação, a Startup Leiria estava a sentir necessidade de expandir a sua capacidade de acolhimento. “Já não conseguimos acolher quem nos procura”, afirma Vítor Ferreira, diretor-geral da Startup Leiria, ao ECO.

A autarquia de Leiria abriu um concurso para arrendar três frações na torre nascente do mercado municipal, destinadas a startups, ganho pela Startup Leiria. “Precisávamos disto há muito tempo. A comunidade já passa as 200 startups e os 1.100 empregos, o ecossistema já captou cerca de 60 milhões de capital de risco e o espaço que temos deixou de chegar”, explica.

“Ficámos com três frações no mercado. Uma já a ocupávamos, com 1.474 metros quadrados, e somamos agora duas novas com quase 2.000 metros quadrados A maior fatia para incubação é a Fração F, com 1.047 metros quadrados, onde vão nascer 16 gabinetes, 68 postos de coworking, uma sala de eventos para 200 pessoas”, descreve.

Com esta ampliação de espaço, “passamos de 84 para cerca de 120 empresas instaladas fisicamente. Entram em média 47 projetos novos por ano, por isso procura não falta”, diz.

O foco passa por atrair startups novas na área de robótica, visão computacional, IoT industrial e sistemas autónomos, incluindo duplo uso. “Já temos 10 a 15 startups a trabalhar nestas áreas e pedidos recorrentes de acesso a equipamento e espaço de testes que hoje não conseguimos satisfazer”, refere.

Por isso, o plano passa por “instalar lá um laboratório de Physical AI, ou seja, robótica e IA aplicada à indústria“, revela o diretor-geral da Startup Leiria. “O laboratório vai estar aberto também a PME da região e à universidade”, adianta.

Vítor Ferreira justifica esta aposta. “Leiria já fabrica o corpo dos robôs, com os moldes, os plásticos e a metalomecânica, e o que falta é o cérebro, a IA, a perceção, o controlo. Chamamos-lhe Full Stack Market, na lógica de a região conseguir fazer um produto de A a Z num raio de 100 quilómetros”, explica. O objetivo é que esteja operacional em 2027.

O projeto tem um investimento previsto perto de 1,7 milhões de euros, tendo a incubadora feita uma candidatura ao Centro 2030 para o financiar, a mesma está “ainda em análise”.