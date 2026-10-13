Taxas do crédito da casa sobem em todos os prazos

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda.

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A taxa Euribor a seis meses avançou para 2,905%, mais 0,013 pontos que na segunda-feira.

avançou para 2,905%, mais 0,013 pontos que na segunda-feira. No mesmo sentido, no prazo de 12 meses , a taxa Euribor subiu para 3,191%, mais 0,014 pontos que na véspera.

, a taxa Euribor subiu para 3,191%, mais 0,014 pontos que na véspera. A Euribor a três meses também subiu para 2,634%, mais 0,002 pontos.

Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.

Em junho, o BCE tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.