Tekever voa para Alemanha. “Estamos a estabelecer base duradoura para crescimento regional”

⚡ ECO Fast A Tekever anunciou a abertura de uma nova operação na Alemanha, marcando um passo significativo na sua estratégia de expansão no mercado europeu.

A empresa já colabora com a Bundeswehr, tendo entregue o sistema aéreo não tripulado AR6, e planeia estabelecer parcerias locais para fortalecer a sua presença na região DACH.

O investimento na Alemanha surge num contexto de aumento do orçamento de defesa do país, que pretende levantar 800 mil milhões de euros até 2030, criando oportunidades para a Tekever.

Depois do primeiro fecho de uma ronda até mais de 500 milhões de euros, a Tekever deu mais um passo na sua expansão no mercado europeu. A tecnológica nacional abriu operação na Alemanha, depois de uma primeira entrega às Forças Armadas alemãs, a Bundeswehr. A operação em Munique arranca com 15 pessoas e serve de sede para atuação da fabricante de drones na Alemanha, Áustria e Suíça.

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“A Tekever Alemanha representa um marco importante na nossa estratégia de crescimento europeia e reflete o nosso compromisso a longo prazo com a Alemanha”, diz Ricardo Mendes. “A Alemanha é um dos principais centros europeus de excelência em engenharia, inovação e capacidade industrial. Com a criação da Tekever Alemanha, estamos a estabelecer uma base duradoura para o crescimento regional, a colaboração e o investimento”, refere o CEO da Tekever.

“A nossa colaboração com a Bundeswehr já demonstrou o valor que a autonomia avançada pode trazer em várias áreas de missão, incluindo a logística e o apoio às forças. Ao combinar o talento em engenharia e a força industrial da Alemanha com a nossa tecnologia autónoma, podemos ajudar a reforçar tanto as capacidades tecnológicas da Alemanha como a autonomia estratégica da Europa”, reforça.

A Alemanha é um dos principais centros europeus de excelência em engenharia, inovação e capacidade industrial. Com a criação da Tekever Alemanha, estamos a estabelecer uma base duradoura para o crescimento regional, a colaboração e o investimento. Ricardo Mendes Cofundador e CEO da Tekever

O anúncio da abertura da operação na Alemanha surge numa altura em que a tecnológica nacional já está a colaborar com a Bundeswehr para explorar o futuro das operações autónomas num vasto leque de missões, incluindo logística e apoio às forças armadas.

A Bundeswehr já recebeu o seu primeiro sistema aéreo não tripulado da Tekever, o AR6, uma plataforma de carga pesada que servirá de base para avaliar as vantagens operacionais das capacidades autónomas de longa autonomia. A empresa participou no “Experimentalserie Land 2026”, que decorreu no início de outubro.

Entrada num mercado em crescimento

Com sede em Munique, a Tekever Alemanha funcionará como sede da empresa na região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), reunindo capacidades de engenharia, desenvolvimento de negócios e relacionamento com os clientes, e apoiando a colaboração local com parceiros industriais, tecnológicos e de investigação.

“A equipa inicial é de 15 pessoas altamente qualificadas, maioritariamente engenheiros”, adianta fonte oficial da Tekever ao ECO/eRadar.

“O nosso compromisso com a Alemanha é de longo prazo, e já demos um conjunto de passos para lançar bases sólidas para o futuro, com a criação da Tekever Alemanha, com o estabelecimento de uma equipa de Engenharia que já está a contribuir para o desenvolvimento dos nossos produtos, e com o estabelecimento de parcerias locais com a Bundeswehr e com o ecossistema tecnológico”, refere a mesma fonte.

A companhia não adianta, todavia, que montante de investimento tem previsto realizar neste mercado. “Para nós, mais do que anunciar montantes de investimento específicos, é importante gerar crescimento sustentável, assim como parcerias de confiança e valor a longo prazo para os nossos clientes”, começa por referir fonte oficial. “A nossa abordagem baseia-se em investir antecipadamente, demonstrar capacidade, consolidar relações e expandir a nossa presença à medida que a procura dos clientes cresce. Foi o que fizemos no Reino Unido e em França, e é o que pretendemos fazer na Alemanha”, conclui.

A aposta na Alemanha surge num momento de forte investimento na Europa no setor da Defesa, que tem sido acompanhado pelo Governo alemão, que tem vindo a reforçar significativamente o seu orçamento para compra de equipamento para as Forças Armadas.

Em julho foi conhecido que a Alemanha pretende levantar mais de 800 mil milhões de euros até 2030 para reforçar o seu orçamento de defesa, dos quais, mais de 200 mil milhões de euros só no próximo ano, mais 12,5% do que este ano. Este capital servirá para financiar o orçamento de defesa do país, que deverá atingir os 109 mil milhões de euros no próximo ano e 183 mil milhões de euros até 2030.

O país tem ainda vindo a fechar contratos de centenas de milhões de euros com várias empresas alemãs de drones. Em fevereiro, foi conhecido que tinha fechado contrato de 536 milhões de euros com as duas startups de drones alemãs, a Helsing e Stark Defence, parte de um acordo mais amplo na ordem dos 4,3 mil milhões de euros. O acordo com as duas empresas têm a duração de sete anos, com o pacote inicial de entregas de drones previsto para o início de 2027.

E em outubro, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou que o Exército alemão vai criar, durante 2027, o primeiro regimento de drones das Bundeswehr. A unidade autónoma irá concentrar diferentes capacidades não tripuladas, destinadas ao reconhecimento, ao ataque e à interceção de drones inimigos. A iniciativa abrange também sistemas terrestres não tripulados, segundo informa a página da Bundeswehr.

É neste mercado fortemente concorrencial — acolhe duas das grandes empresas de drones europeias, só a Helsing voou para uma avaliação de 15,8 mil milhões de euros, depois de em julho ter fechado uma ronda de 1,6 mil milhões — que a Tekever está a entrar, depois de abrir operações em vários mercados europeus.

No Reino Unido, em julho a empresa foi escolhida pelo Ministério da Defesa para fornecer a próxima geração de drones de vigilância do Exército britânico, num contrato que poderá atingir 400 milhões de libras (cerca de 470 milhões de euros) ao longo da próxima década, com produção prevista na nova unidade industrial da fabricante portuguesa em Swindon, com abertura prevista até ao final do ano.

A abertura de um hub em Bristol em junho, tendo em setembro expandido a presença à Escócia, com a compra da aquisição da empresa de engenharia Flowcopter, são outros dos projetos em curso da Tekever neste mercado onde tem a decorrer um plano de investimento a cinco anos de mais de 470 milhões de euros.

França (com um investimento de 200 milhões e abertura da fábrica em Cahors), Ucrânia (onde tem um hub) e Estónia, onde abriu operação em maio, são outros dos mercados europeus — além de Portugal, onde concentra duas unidades de produção e cerca de 1.000 dos atuais mais de 1.500 trabalhadores, são outros dos mercados europeus onde está presente.

Do outro lado do Atlântico, a companhia também reforçou este ano operação nos EUA, com um “hub estratégico” na Carolina do Norte. No Canadá a Tekever também tem vindo a ganhar espaço, tendo em junho anunciado um novo contrato com a Phoenix Heli-Flight para deteção de incêndios florestais, recorrendo a drones autónomos e tecnologia de monitorização em tempo real.

Expansão de mercado, por via orgânica e por aquisição, que a Tekever dar fôlego com a injeção de capital de 580 milhões de dólares (mais de 500 milhões de euros), através de uma ronda de financiamento série D, que chuta a avaliação da empresa para uma avaliação de 6,4 mil milhões de dólares, mais de 5,5 mil milhões de euros. Um eventual IPO está ainda no horizonte da companhia.