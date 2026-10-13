UE absorveu quase um quinto do comércio entre China e EUA após tarifas

As tarifas introduzidas pela Administração norte-americana em abril de 2025 alteraram o cenário económico internacional. No entanto, o volume de comércio mundial permaneceu “relativamente robusto”, com as exportações dos Estados Unidos e da China a manterem-se resilientes, uma vez que o comércio foi redirecionado para mercados terceiros. A União Europeia (UE) absorveu um quinto dessas transações, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com o relatório de “Previsões Económicas Mundiais” (WEO na sigla em inglês) do FMI, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, as exportações da China para os EUA caíram 22%, ao passo que as exportações dos EUA para a China reduziram-se em 25%, o que subtraiu 3,3 e 1,7 pontos percentuais ao crescimento total das exportações de cada economia.

Em contrapartida, detalha a instituição de Bretton Woods, “as exportações para mercados terceiros dos dois países cresceram a um ritmo mais rápido do que o observado antes da introdução de tarifas”, o que permitiu manter as exportações de ambas as economias a cerca de 1 ponto percentual de valores anteriores.

As exportações para mercados terceiros da China e dos Estados Unidos cresceram a um ritmo mais rápido do que o observado antes da introdução de tarifas. FMI Atualização de setembro das Previsões Económicas Mundiais

Os ganhos de quota em mercados terceiros continuaram a aumentar até maio deste ano, quando o comércio entre as duas maiores economias mundiais recuperou parte da sua queda anterior. Apesar de parte significativa do comércio afetado pelas tarifas ter sido direcionado para outros países, a China foi a mais afetada pela maior dependência às exportações para os EUA.

Uma das questões que os economistas do FMI colocam é de saber quais foram os mercados e os produtos que absorveram as exportações destes dois países. “Os mercados emergentes e avançados da Ásia absorveram juntos cerca de metade do comércio reorientado, seguidos pela União Europeia (UE), com cerca de um quinto, e quotas progressivamente menores do Médio Oriente e Ásia Central, África e o Hemisfério Ocidental”, destacam.

Os mercados emergentes e avançados da Ásia absorveram juntos cerca de metade do comércio reorientado, seguidos pela União Europeia (UE), com cerca de um quinto. FMI Atualização de setembro das Previsões Económicas Mundiais

Já por grupo de produtos, a maquinaria elétrica representou grande parte do aumento das exportações para a Ásia, os veículos para o Médio Oriente e Ásia Central e bens classificados em rubricas especiais para a Europa.

Contas feitas, os economistas do FMI salientam que “a reconfiguração do comércio parece ter ajudado a compensar as perdas sofridas pela China e pelos Estados Unidos“, uma vez que “as empresas conseguiram redirecionar uma parte significativa do comércio para destinos alternativos, o que ajudou a atenuar o impacto global do choque comercial bilateral”. De um modo mais geral, acrescentam ainda, “os resultados apontam para a flexibilidade das redes globais de comércio e produção na atenuação do efeito das restrições comerciais sobre os fluxos comerciais globais“.