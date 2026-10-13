UE absorveu quase um quinto do comércio entre China e EUA após tarifas
O FMI conclui que "a reconfiguração do comércio parece ter ajudado a compensar as perdas sofridas pela China e pelos Estados Unidos", uma vez que o volume de comércio global se manteve "robusto".
As tarifas introduzidas pela Administração norte-americana em abril de 2025 alteraram o cenário económico internacional. No entanto, o volume de comércio mundial permaneceu “relativamente robusto”, com as exportações dos Estados Unidos e da China a manterem-se resilientes, uma vez que o comércio foi redirecionado para mercados terceiros. A União Europeia (UE) absorveu um quinto dessas transações, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).
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De acordo com o relatório de “Previsões Económicas Mundiais” (WEO na sigla em inglês) do FMI, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, as exportações da China para os EUA caíram 22%, ao passo que as exportações dos EUA para a China reduziram-se em 25%, o que subtraiu 3,3 e 1,7 pontos percentuais ao crescimento total das exportações de cada economia.
Em contrapartida, detalha a instituição de Bretton Woods, “as exportações para mercados terceiros dos dois países cresceram a um ritmo mais rápido do que o observado antes da introdução de tarifas”, o que permitiu manter as exportações de ambas as economias a cerca de 1 ponto percentual de valores anteriores.
As exportações para mercados terceiros da China e dos Estados Unidos cresceram a um ritmo mais rápido do que o observado antes da introdução de tarifas.
Os ganhos de quota em mercados terceiros continuaram a aumentar até maio deste ano, quando o comércio entre as duas maiores economias mundiais recuperou parte da sua queda anterior. Apesar de parte significativa do comércio afetado pelas tarifas ter sido direcionado para outros países, a China foi a mais afetada pela maior dependência às exportações para os EUA.
Uma das questões que os economistas do FMI colocam é de saber quais foram os mercados e os produtos que absorveram as exportações destes dois países. “Os mercados emergentes e avançados da Ásia absorveram juntos cerca de metade do comércio reorientado, seguidos pela União Europeia (UE), com cerca de um quinto, e quotas progressivamente menores do Médio Oriente e Ásia Central, África e o Hemisfério Ocidental”, destacam.
Os mercados emergentes e avançados da Ásia absorveram juntos cerca de metade do comércio reorientado, seguidos pela União Europeia (UE), com cerca de um quinto.
Já por grupo de produtos, a maquinaria elétrica representou grande parte do aumento das exportações para a Ásia, os veículos para o Médio Oriente e Ásia Central e bens classificados em rubricas especiais para a Europa.
Contas feitas, os economistas do FMI salientam que “a reconfiguração do comércio parece ter ajudado a compensar as perdas sofridas pela China e pelos Estados Unidos“, uma vez que “as empresas conseguiram redirecionar uma parte significativa do comércio para destinos alternativos, o que ajudou a atenuar o impacto global do choque comercial bilateral”. De um modo mais geral, acrescentam ainda, “os resultados apontam para a flexibilidade das redes globais de comércio e produção na atenuação do efeito das restrições comerciais sobre os fluxos comerciais globais“.
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