Vaticano confirma cancro no pulmão do Papa Leão XIV após cirurgia

O nódulo detetado no pulmão do Papa Leão XIV era cancerígeno, confirmou o Vaticano esta terça-feira, depois de o Sumo Pontífice ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica torácica no Hospital Gemelli, em Roma.

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Durante a cirurgia, que decorreu sem complicações, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito do Papa, de 71 anos, de acordo o boletim médico divulgado pela Santa Sé.

“Para garantir a remoção total da lesão, o lobo inferior do pulmão direito foi removido através de uma técnica assistida por vídeo. O exame histológico intraoperatório confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como suspeitado pelos exames pré-operatórios”, lê-se no comunicado emitido pelo médico Luigi Carbone e o professor Stefano Margaritora e divulgado pela Santa Sé.

Leão XIV permaneceu na sala de cirurgia durante cerca de três horas, apesar de a operação ter durado 90 minutos.

O diagnóstico foi confirmado depois de Leão XIV, de 71 anos, ter revelado no domingo que os médicos tinham detetado um pequeno nódulo pulmonar durante exames de rotina. Já nessa altura, o pontífice referiu que a lesão tinha sido detetada ainda numa fase inicial e estava bem localizada.