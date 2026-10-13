Vaticano confirma cancro no pulmão do Papa Leão XIV após cirurgia
Vaticano confirma cancro no pulmão após intervenção cirúrgica ao Papa Leão XIV. Médicos detetaram tumor em fase inicial durante exames de rotina.
O nódulo detetado no pulmão do Papa Leão XIV era cancerígeno, confirmou o Vaticano esta terça-feira, depois de o Sumo Pontífice ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica torácica no Hospital Gemelli, em Roma.
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Durante a cirurgia, que decorreu sem complicações, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito do Papa, de 71 anos, de acordo o boletim médico divulgado pela Santa Sé.
“Para garantir a remoção total da lesão, o lobo inferior do pulmão direito foi removido através de uma técnica assistida por vídeo. O exame histológico intraoperatório confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como suspeitado pelos exames pré-operatórios”, lê-se no comunicado emitido pelo médico Luigi Carbone e o professor Stefano Margaritora e divulgado pela Santa Sé.
Leão XIV permaneceu na sala de cirurgia durante cerca de três horas, apesar de a operação ter durado 90 minutos.
O diagnóstico foi confirmado depois de Leão XIV, de 71 anos, ter revelado no domingo que os médicos tinham detetado um pequeno nódulo pulmonar durante exames de rotina. Já nessa altura, o pontífice referiu que a lesão tinha sido detetada ainda numa fase inicial e estava bem localizada.
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