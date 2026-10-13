Vendas de moda e malas fazem cair receitas da LVMH até setembro

Grupo francês teve receitas de 57,1 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. É uma queda de 2% em relação ao ano passado.

A divisão de moda e artigos de pele, a mais robusta do grupo LVMH, registou 26,4 mil milhões de euros de vendas nos primeiros nove meses do ano, um valor que representa uma queda de 4% face ao mesmo período em 2025 e a maior perda entre as várias divisões do grupo francês. A queda é de 1,2 mil milhões de euros em relação ao mesmo período em 2025.

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No que levamos de ano, o grupo liderado por Bernard Arnault teve receitas de 57,1 mil milhões de euros, menos 2% do que no mesmo período do ano passado. Tinham sido 58 mil milhões há um ano.

A queda foi mais acentuada no terceiro trimestre, dizem os números do grupo, apresentados esta segunda-feira, em Paris, pela diretora financeira Cécile Cabanis. Em termos orgânicos, as receitas da divisão diminuíram 5% face ao período homólogo.

A LVMH atribui o desempenho destes nove meses ao abrandamento da procura na China, apesar do dinamismo dos Estados Unidos e dos resultados positivos de algumas marcas e coleções. A apresentação de resultados refere ainda um problema logístico pontual na Louis Vuitton durante o trimestre.

Além de moda e marroquinaria, outras duas divisões apresentaram quedas:

Perfumes e cosmética recuou 2%, para 5,9 mil milhões de euros, numa situação de forte estabilidade.

recuou 2%, para 5,9 mil milhões de euros, numa situação de forte estabilidade. Distribuição seletiva, que inclui as lojas Sephora, caiu 1%, para 12,5 mil milhões em termos reportados. Segundo o grupo, a cadeia de lojas consolidou a sua liderança global, guiada por um portefólio de marcas sólidas e lançamentos exclusivos, como a Rhode e várias marcas C-Beaty.

Em sentido inverso, relógios e joalharia, assim como vinhos e bebidas espirituosas, destacaram-se com um crescimento reportado de 4% e 3%, respetivamente. Em termos orgânicos, o crescimento é de 6%, diz o grupo.

A análise por regiões também mostra diferenças:

Caíram na Ásia, excluindo o Japão.

Cresceram 5% nos EUA, 4% na Europa e 6% no Japão.

“O que temos observado neste trimestre, em termos de notícias macroeconómicas e de mudança do contexto para os consumidores chineses, está a atrasar um pouco a recuperação, mas não há nada de estrutural ou específico que possa comprometê-la”, disse Cécile Cabanis, diretora financeira do grupo francês na apresentação dos resultados, admitindo que “vai demorar um pouco mais”.

Com vista aos três meses de 2026 que restam, o grupo LVMH disse estar “confiante” e garantiu que “vai manter uma estratégia focada em continuar a ampliar o desejo pelas suas marcas”. O grupo, que detém mais 75 marcas, diz que continuará a defender a autenticidade e qualidade dos produtos.

Os resultados dos terceiro trimestre surgem poucas semanas depois de ter sido anunciada uma medida de simplificação da empresa que controla o grupo LVMH, com vista a manter o controlo nas mãos da família Arnault.

Os mercados não têm reagido com otimismo às alterações. As ações do grupo estiveram no seu valor mais baixo desde 2020. Esta segunda-feira, antes da apresentação dos números, fecharam a subir 4,5%.