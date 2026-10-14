Águas do Douro ganha prémio de inovação internacional com projeto de lamas para cerâmica

Anualmente, a Águas do Douro e Paiva encaminha cerca de 2.280 toneladas de lamas da Estação de Tratamento de Água de Lever para valorização na indústria cerâmica, onde são utilizadas na produção de aproximadamente 14 milhões de telhas. Desta forma, valoriza as lamas resultantes do tratamento de água como matéria-prima para a indústria cerâmica.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Este ‘circuito’ levou a Águas do Douro a palcos internacionais, já que lhe valeu a conquista de um Gold Award nos IWA Project Innovation Awards 2026, atribuídos pela International Water Association (IWA).

O projeto “Das lamas nascem telhas: um caso de economia circular no setor da água” venceu a categoria Performance Improvement and Operational Solutions, uma das seis categorias dos prémios. A distinção foi entregue em Glasgow, no Reino Unido, durante o IWA World Water Congress & Exhibition.

A edição de 2026 recebeu 320 candidaturas de 65 países, das quais foram selecionados 23 finalistas.

A solução “nasceu de um desafio concreto” da atividade da empresa de águas, explica o presidente do Conselho de Administração da Águas do Douro e Paiva, Bruno Coimbra. “Mostra também o valor de aproximar as empresas da academia e dos centros de conhecimento, para transformar boas ideias em soluções com aplicação real”, considera, citado no comunicado enviado à imprensa.

O projeto resultou de um trabalho de investigação desenvolvido pela Águas do Douro e Paiva em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), com o objetivo de encontrar alternativas à deposição em aterro das lamas produzidas no processo de tratamento de água.

Os estudos demonstraram a possibilidade de utilizar estas lamas como matéria-prima no fabrico de produtos de cerâmica. A solução permite que as lamas sejam 100% valorizadas, evitando o encaminhamento para aterro e criando uma ligação entre o setor da água e a indústria cerâmica através do aproveitamento de um subproduto do processo de tratamento.

Além da distinção associada a este projeto, a Águas do Douro e Paiva recebeu o certificado Climate Smart Utility 2026, na categoria Achiever, integrando o grupo de entidades distinguidas pela IWA a nível mundial pelo trabalho desenvolvido na resposta às alterações climáticas.

A Águas do Douro e Paiva é a entidade gestora do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água na região do Grande Porto, responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público a 22 municípios, servindo um total de 1,8 milhões de pessoas.