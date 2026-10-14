Alemães prometem TAP com 130 aviões e escola de aviação em Tancos de 500 milhões

Além da contrapartida financeira de 1.200 milhões de euros por 49,9% da TAP, superior à proposta rival da Air France-KLM, a Lufthansa comprometeu-se junto do Governo português a reforçar a frota da companhia aérea portuguesa para 130 aviões após 2035, mais 30 em relação à frota atual. Os alemães vão ainda desenvolver uma escola de aviação militar e civil em Tancos, num investimento de centenas de milhões de euros e que vai criar duas centenas de postos de trabalho.

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Na corrida pela TAP, os dois candidatos propuseram um reforço da rede e da frota da companhia aérea portuguesa e novos investimentos no país, mas também nestes aspetos a proposta da Lufthansa ‘voou mais alto’.

Com a integração no grupo, os alemães comprometeram-se a posicionar a TAP como a plataforma para o Brasil e também para os mercados lusófonos, assegurando ainda que o Porto se manterá como uma segunda base no país, onde alocará oito aeronaves de longo curso. Está ainda assegurada a manutenção da TAP na Star Alliance e a possibilidade de uma “grande joint-venture” com a United Airlines e a Air Canada para apostar nas rotas do Atlântico Norte.

Relativamente à frota, da atual cerca de centena de aviões, a Lufhansa aposta num reforço para 117 aeronaves a operar na TAP em 2035 e para 130 após 2035, num investimento que poderá ascender a quatro mil milhões de euros. Neste âmbito, está prevista a transferência de até oito aeronaves A350-900 da sua frota para a companhia português após 2030 – a proposta rival previa apenas a potencial transferência de 5 aeronaves A330-300 da KLM. Também está prevista a modernização da frota da Portugália.

A TAP M&E, empresa de manutenção de aviões, vai ser integrada na rede Lufthansa Technik, com a companhia germânica a antecipar mais volumes, licenças OEM e centros de excelência. Já está a ser construída uma fábrica de 300 milhões de euros em Santa Maria da Feira para 700 trabalhadores e cujas obras deverão estar concluídas dentro de dois anos.

Pista civil e militar em Tancos de 500 milhões

Houve ainda um outro trunfo na manga que ajudou ainda convencer o governo a escolher a Lufthansa: a criação de uma escola de aviação militar e civil em Tancos que deverá envolver 500 milhões de euros de investimento na renovação da infraestrutura e a criação de 200 postos de trabalho. A obra, que permitirá receber aviões da família A320, deverá estar concluída até 2029/2030.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou que a proposta vencedora permitirá não só o crescimento da TAP, “mas em toda a área aeronáutica nacional”. A nível de postos de trabalho, o Governo fala num total de 5.000 empregos no conjunto de todas as iniciativas no país, incluindo os cerca de 3.000 da TAP.

Já o ministro das Infraestruturas e Habitação salientou a aposta em Tancos, que passará a ter a capacidade para ter “abertura civil e militar” e permitirá àquela pista servir o país com outras valências. Adiantou que o Estado deverá comparticipar com 10%, ou seja 50 milhões, destinados sobretudo para a construção da pista.

Entre outros investimentos, a Lufthansa também se comprometeu com a criação de uma TravelTech Innovation & Startup Hub em Aveiro, que se junta ao centro de serviços corporativos e operacionais já existente no Porto.

Os alemães asseguram ainda que a TAP terá acesso ao ecossistema global de SAF e self-supply e compromete-se a apoiar projetos nacionais de produção e fornecimento – algo que a proposta franco-neerlandesa também previa.

O governo prevê a conclusão da operação até julho de 2028, mas já está aberta a porta para uma segunda fase do processo de privatização, na qual a Lufthansa oferece 1.351 milhões de euros pelos restantes 50,1% da companhia portuguesa, onde incluem com uma opção de troca de ações, que permitirá ao Estado ter 5% do grupo alemão no valor de 488 milhões de euros.