Aon e BERD aumentam para 150 milhões fundo de garantia contra riscos de guerra na Ucrânia
Aon e o BERD aumentaram de 110 para 150 milhões de euros a capacidade do fundo de garantia para seguros contra riscos de guerra na Ucrânia. Seguradoras ucranianas UNIVERSALNA e USG juntam-se ao fundo.
A corretora Aon e o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) aumentaram de 110 milhões para 150 milhões de euros a capacidade do fundo de garantia destinado a apoiar seguros contra riscos de guerra na Ucrânia. O reforço surge num contexto de intensificação dos ataques russos a infraestruturas energéticas, de transportes, logísticas e civis, bem como de um novo bloqueio dos portos do mar Negro.
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Gerido pela Aon, o mecanismo permite ao BERD disponibilizar uma garantia à resseguradora MSAmlin para cobrir perdas relacionadas com riscos de guerra subscritos pelas seguradoras ucranianas participantes, avança o jornal Reinsurance News. Desta forma, as companhias locais podem beneficiar de cobertura de resseguro e alargar a oferta de seguros num contexto de elevada incerteza.
“Os prémios gerados por estas apólices superaram os sinistros participados até à data, e a MS Amlin ainda não acionou a garantia do BERD, um sinal de que o mercado de seguros contra riscos de guerra na Ucrânia está a funcionar bem”, explica a Aon.
Com o reforço da iniciativa, as seguradoras ucranianas UNIVERSALNA, do grupo canadiano Fairfax Financial Group, e USG, da Vienna Insurance Group, juntam-se às participantes INGO, Colonnade e UNIQA. A cobertura passa também a abranger o transporte e armazenamento de ativos relacionados com o gás, bem como mercadorias mantidas temporariamente em armazéns. A iniciativa já abrangia mercadorias transportadas por via terrestre, danos em veículos a motor e material circulante ferroviário.
“Orgulhamo-nos de acolher a UNIVERSALNA e a USG nesta iniciativa alargada, que já proporcionou mais de 500 milhões de euros em cobertura de resseguro para mercadorias e veículos, através de cerca de 10.000 apólices, e que passará agora a proteger mais empresas, contribuindo simultaneamente para preparar o país para a recuperação e a reconstrução”, afirma Greg Case, presidente e diretor executivo da Aon.
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