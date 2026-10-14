APS com curso sobre o impacto de agentes nucleares e biológicos no setor segurador

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Terrorismo, NBQR e Seguros” que irá decorrer no dia 23 de outubro, das 9h30 às 12h30, de forma online.

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Este curso, que é o último do Ciclo de Formação “Novos Riscos com Impacto no Setor Segurador”, irá abordar o impacto dos agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos (NBQR) no setor segurador. Serão ainda abordados os princípios da avaliação e gestão do risco, a subscrição, as coberturas de seguro, o resseguro e o enquadramento regulatório aplicável.

O curso será lecionado por Chris Yeates, Public Sector Business Development Lead da Marsh Re, e por Jolyon Mitchell, Senior Vice-President da Marsh Re. Destina-se a profissionais de seguradoras, resseguradoras, juristas, advogados e juízes.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, clique aqui.