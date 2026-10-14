Armindo Monteiro apela a “sobressalto” dos empresários que representam “maioria silenciosa” no país

Armindo Monteiro apontou os empresários e gestores como “uma maioria silenciosa”, desafiando-os a “sair deste silêncio” e a liderar aquilo a que chamou o “sobressalto de uma nação empreendedora, que acredita em ter mais prosperidade do que a que tem”. “É uma sentença terrível saber que estamos a crescer abaixo do potencial”, acrescentou.

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“Não nos manifestamos, não fazemos posts a dizer mal de tudo e todos, não andamos a fazer TikTok’s sobre nano e micro acontecimentos. Acreditamos que há uma virtude no trabalho e que primeiro é preciso produzir e só depois distribuir, e não o contrário. Não podemos distribuir o que é pouco”, resumiu o presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal.

Numa intervenção durante a Fábrica2030, conferência que marca o 10.º aniversário do ECO e que decorre na sede da ANJE, no Porto, Armindo Monteiro lamentou a “sentença terrível [de] saber que estamos a crescer abaixo do potencial” e apontou baterias à morosidade da justiça administrativa e fiscal que “impede um quadro regulatório que permita ter confiança uns nos outros e, sobretudo, no Estado”.

Nesse particular, a litigância com o Estado é precisamente o que mais “desespera” as empresas, com a administração pública a “litigar em causas perdidas, que, uma após a outra, não lhe são favoráveis, e que depois de perder numa primeira instância ainda recorre”.

Em causa estão também os incentivos aos agentes da administração pública. Ao lado de Gonçalo Regalado, fez questão de notar que o Banco Português de Fomento (BPF) é “uma instituição à parte”, “mas o hábito é o exercício do pequeno poder”. “E o pequeno poder é dizer ‘não’. É mais fácil e, sobretudo, porque dizer ‘não’ nos compromete com nada. Se disser ‘sim’ tem de justificar”, resumiu.

A “respirar melhor” acima do Douro. “Estado serve para facilitar a vida aos privados”

O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal lamentou ainda que a economia portuguesa não consiga ser mais “independente das amarras” do Estado, que “captura” mais de metade da riqueza criada no país, além de ser o principal empregador e ter uma capacidade legislativa que nem sempre potencia a dinâmica empresarial.

O Estado serve para facilitar a vida aos privados. Se disser isto num ambiente mais hostil, que não este, isso é uma heresia. E se dissesse que é preciso que as empresas tenham mais lucros, estaria a ser agredido [risos]. Armindo Monteiro Presidente da CIP

No Porto, onde diz não sentir o “medo que [o] ouçam” dizer certas coisas, como acontece em Lisboa – “à medida que passamos o Mondego e Douro ganhamos uma capacidade de respirar muito melhor e fala-se de empresas”, gracejou -, após ouvir os empresários nortenhos, desabafou que “afinal, temos um problema com o IRC, com o excesso de regulamentação, com um Estado bastante restritivo”.

“O Estado serve para facilitar a vida aos privados. Se disser isto num ambiente mais hostil, que não este, isso é uma heresia. E se dissesse que é preciso que as empresas tenham mais lucros, estaria a ser agredido [risos]. O Estado serve para criar um level playing field para as empresas conseguirem prosperar”, e não “tolerar ou combater ferozmente as empresas grandes”, resumiu, dando o exemplo da derrama estadual paga pelas empresas com lucros superiores a 1,5 milhões de euros ou a “penalização” no IRS a quem “se esforça para ganhar mais”.