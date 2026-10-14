As sete tendências que vão transformar o marketing em 2027

A Incubeta identifica sete tendências que deverão marcar o marketing em 2027, da visibilidade nas respostas geradas por IA ao comércio agêntico, passando pela medição do impacto das campanhas.

A visibilidade nos motores de resposta de IA, o comércio agêntico e a medição do impacto real do marketing estão entre as prioridades identificadas no novo whitepaper da Incubeta.

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A agência identificou sete tendências que deverão marcar o setor do marketing em 2027, num contexto de incerteza económica, pressão sobre os orçamentos e rápida evolução da inteligência artificial (IA). As conclusões constam do Tomorrow’s World: The 2027 Marketing Outlook, um documento estratégico apresentado pela agência global de marketing.

A visibilidade nos motores de resposta de IA (AEO) é a primeira tendência identificada. Com os consumidores a recorrerem cada vez mais a ferramentas como o ChatGPT e o Gemini para pesquisar informação e escolher produtos, as marcas terão de garantir que são reconhecidas, mencionadas e recomendadas nas respostas geradas por IA, para além de procurarem posições nos motores de pesquisa tradicionais.

Segundo os dados citados no relatório, mais de 60% das pesquisas informativas são já resolvidas nas próprias interfaces de pesquisa, sem que os utilizadores tenham de visitar os websites das marcas. A Gartner prevê, por sua vez, uma redução de pelo menos 25% no volume de pesquisas tradicionais até ao final de 2026.

A segunda tendência é a soberania dos dados e o conhecimento empresarial. A Incubeta destaca a importância de controlar, proteger e utilizar os dados próprios (first-party data), através de infraestruturas seguras que permitam transformar informação sobre clientes, produtos e campanhas em conhecimento estratégico e reduzir a dependência de plataformas externas.

O comércio agêntico e os novos processos de compra constituem a terceira tendência. Os agentes de IA deverão assumir um papel crescente na pesquisa, comparação e aquisição de produtos em nome dos consumidores. Para acompanhar esta evolução, as marcas precisarão de disponibilizar informação estruturada e atualizada sobre produtos, preços e disponibilidade.

A quarta tendência é a criatividade inteligente e a atenção do consumidor. Embora a IA generativa permita produzir e adaptar conteúdos em grande escala, o desafio será preservar a originalidade e a identidade das marcas. A combinação entre criatividade humana, tecnologia e análise de dados será, segundo a agência, essencial para desenvolver campanhas relevantes e captar a atenção dos consumidores.

A quinta tendência diz respeito às audiências sintéticas e à inteligência de mercado. A utilização de perfis de consumidores simulados por IA poderá permitir testar conceitos, mensagens e estratégias antes do lançamento de campanhas, acelerando a análise de mercado e a identificação de oportunidades. Estas ferramentas deverão complementar, e não substituir, a investigação junto de consumidores reais.

A medição do impacto real do marketing é a sexta tendência. De acordo com um estudo anterior da Incubeta, 92% dos responsáveis de marketing consideram que os seus sistemas de medição são precisos, mas 41,6% reconhecem que as suas limitações contribuem para o desperdício de orçamento. O relatório aponta modelos como o Marketing Mix Modeling e os testes de incrementalidade como formas de avaliar melhor o retorno dos investimentos.

Por último, a Incubeta destaca a liderança estratégica e o alinhamento entre equipas. A transformação digital exigirá maior colaboração entre marketing, tecnologia, finanças e gestão, para identificar onde a IA pode criar valor, definir prioridades e assegurar que os investimentos contribuem efetivamente para o crescimento e a rentabilidade.

“Num cenário de incerteza económica, a definição de uma estratégia de IA diretamente ligada aos objetivos do negócio deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade”, aponta Patrícia Nabeto, country manager da Incubeta em Portugal, citada em comunicado.

A responsável defende uma abordagem integrada, que articule media, dados próprios e criatividade, para proteger margens, melhorar a eficiência e gerar receita incremental, preparando simultaneamente as marcas para uma realidade de descoberta e compra cada vez mais mediada por IA.

O Tomorrow’s World: The 2027 Marketing Outlook inclui ainda recomendações práticas para avaliar a preparação das empresas para estas mudanças, propondo uma evolução em três etapas — Grow, Accelerate e Thrive — desde a identificação de oportunidades imediatas até à integração avançada da IA nas estratégias de crescimento.