Ativo do dia. Procura de chips supera capacidade da ASML até 2028

O ativo

A neerlandesa ASML é a cotada mais valiosa da Europa e o único fornecedor das máquinas sofisticadas que permitem o fabrico dos semicondutores mais potentes do mundo — e que são, por isso, usadas pelas principais fabricantes de chips a nível mundial. Está avaliada em mais de 583,6 mil milhões de euros. A procura pelas máquinas da empresa tem sido impulsionada pelo boom da inteligência artificial (IA), com clientes como a TSMC, que fabrica chips para a Nvidia, bem como a Samsung e a Intel, que estão a investir fortemente para aumentar a produção.

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O marco

A ASML apresentou resultados esta quarta-feira que mostram um aumento dos lucros de 134% para cerca de 5 mil milhões de euros no terceiro trimestre, incluindo um ganho de 500 milhões da reavaliação da sua participação na fabricante de software francesa Mistral. As vendas totais cresceram 55% para 11,7 mil milhões, em linha com as expectativas dos analistas.

A cotada espera agora que as vendas totais de 2026 fiquem entre 44 e 45 mil milhões de euros, revendo em alta a previsão de julho, que apontava para os 43 mil milhões. Para o quarto trimestre, também aumentou as estimativas de vendas para entre 14,2 e 15,2 mil milhões.

As ações da empresa terminaram a sessão desta quarta-feira a valorizar 1,23% para 1.528,2 euros por ação e acumulam um ganho de 80,5% no último ano, mesmo depois de um sell-off em outubro que gerou maior volatilidade no setor dos semicondutores.

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A causa

A procura pelos dispositivos fabricados pela empresa é tão forte que a ASML não conseguirá satisfazer totalmente a procura dos clientes em 2027 ou 2028, estando por isso a estudar formas de expandir ainda mais a sua capacidade. “Muitas das nossas discussões com os nossos clientes estão agora, de facto, a deslocar-se para além de 2027”, revelou o CEO Christophe Fouquet em comunicado.

Em julho, a empresa anunciou que iria aumentar a capacidade em 30% em 2027 e, novamente, em 30% em 2028. Fouquet revelou que a ASML está a registar “um grande volume de encomendas para 2028. Mas também um forte interesse em encomendas para 2029 e, por vezes, até para 2030”.

O que esperar a seguir

Para aumentar a capacidade, a ASML está a estudar formas de atualizar as máquinas de fabrico de chips já existentes junto de clientes, bem como de aumentar a produção própria. Os estrangulamentos na cadeia de abastecimento de semicondutores têm sido vistos pelos analistas como uma limitação fundamental ao crescimento contínuo das despesas com infraestruturas de IA, que, segundo previsões do Goldman Sachs, citadas pelo Financial Times, devem ultrapassar um bilião de dólares este ano.

A empresa neerlandesa está ainda a trabalhar no lançamento da sua próxima geração de máquinas. A TSMC já confirmou que pretende introduzir esta nova tecnologia na produção em grande escala de chips a partir de 2030, esclareceu o CEO da ASML, juntando-se assim à Samsung e à Intel. Este novo sistema está em desenvolvimento há mais de uma década.

A ASML afirmou ainda que concluiu uma nova ronda de negociações de preços com os clientes, cujos efeitos deverão “tornar-se parcialmente visíveis” nos seus resultados do próximo ano.

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