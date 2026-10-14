Auditora CFA cria plataforma própria de IA para automatizar tarefas e reforçar eficiência

A auditora CFA está a desenvolver uma plataforma própria de inteligência artificial (IA) para automatizar tarefas administrativas e apoiar o trabalho das suas equipas. Em fase de testes, a ferramenta pretende reduzir o tempo gasto na pesquisa de informação e na preparação de documentos, libertando os profissionais para atividades de maior valor acrescentado, sem substituir a responsabilidade de quem presta o serviço.

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A empresa, sediada em Aveiro e que abriu recentemente um escritório no Porto, quer também tornar mais acessível o conhecimento acumulado ao longo dos anos, desde metodologias de trabalho e manuais a procedimentos de qualidade até documentação técnica.

“Ao longo dos anos, acumulámos conhecimento e experiência que nem sempre são fáceis de localizar ou partilhar entre equipas”, começa por explicar o ECO/Local Online Sérgio Marques, managing partner da empresa. “Queremos aproveitar a inteligência artificial para tornar essa informação mais acessível e libertar tempo para aquilo que exige verdadeiramente análise, experiência e julgamento profissional”, refere.

Queremos aproveitar a Inteligência Artificial para tornar essa informação mais acessível e libertar tempo para aquilo que exige verdadeiramente análise, experiência e julgamento profissional. Sérgio Marques Managing partner da CFA

Por enquanto, um grupo de profissionais da CFA está a testar as funcionalidades de pesquisa documental, resumo de reuniões e extração de informação. Em paralelo, a empresa encontra-se a desenvolver um projeto-piloto para automatizar procedimentos administrativos relacionados com a aceitação de clientes.

A implementação da tecnologia decorre também a par da revisão e uniformização dos procedimentos e da documentação interna. A empresa reconhece que a eficácia da IA depende da existência de informação organizada, atualizada e consistente.

“A inteligência artificial pode ajudar-nos a trabalhar mais depressa, mas a rapidez não pode sobrepor-se à qualidade. As respostas têm de ser verificadas e a responsabilidade profissional mantém-se”, assinala o managing partner da empresa. O objetivo, acrescenta, consiste em “combinar a capacidade da tecnologia com o sentido crítico e a experiência das equipas”, uma vez que, argumenta, “ter acesso a mais informação não significa, por si só, tomar melhores decisões”.

Para o responsável, “o verdadeiro valor continua a estar na capacidade de compreender os problemas, interpretar o contexto e ajudar os clientes a encontrar as respostas certas”.

A empresa está também a definir condições para proteger a informação utilizada, incluindo o alojamento de dados na Europa assim como “o respeito pelas credenciais e permissões de acesso de cada profissional”.