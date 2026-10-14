Banco de Fomento quer chegar a 10 mil milhões de impacto na economia em 2027

O CEO do Banco Português do Fomento (BPF) considera que será possível atingir 10 mil milhões de euros de impacto na economia portuguesa no próximo ano. “É o desafio da nossa equipa. Acreditamos que o vamos fazer”, disse Gonçalo Regalado, durante uma intervenção durante a Fábrica 2030, uma das conferências que marcam o 10º aniversário do ECO, que decorre esta quarta-feira na sede da ANJE, no Porto.

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Gonçalo Regalado afirma que “a economia portuguesa precisa de escala, capital e presença internacional” e, para tal, é necessário olhar para os bons exemplos internacionais, como Espanha e França, onde existem “instrumentos de capital a sério”, que dão “músculo”, enquanto em Portugal 80% da atividade são instrumentos para crédito.

“Mobilizámos instrumentos de financiamento, no total de 15 mil milhões de euros, para a economia portuguesa. Mas quando vemos a evolução das economias mais evoluídas, vemos instrumentos mais balanceados — e nós estamos muito ‘desbalanceados’”, lamentou Gonçalo Regalado, a propósito do peso de financiamento através de dívida vs. subvenções.

Estamos a mobilizar de uma forma ativa e construtiva as fusões e aquisições das nossas PME para que que fiquem mais médias e para as grandes ficarem maiores. (…) Não somos só financiadores. Nós somos investidores e agora também somos seguradores.

O líder do banco de desenvolvimento defende que “para dar o passo para a economia de que precisamos, mais rica, rentável, com capacidade de multiplicação de riqueza e aumento de salários, temos de ter dois instrumentos”. Trata-se de instrumentos de capital e seguros de crédito como motor para exportações.

Gonçalo Regalado salientou ainda que existem 4.000 milhões de euros para garantias de seguros de crédito previstos no Orçamento do Estado, “o que é uma grande vantagem competitiva para o país”. Na área das fusões e aquisições, mencionou o programa de garantias que permite apoiar negócios até 25 milhões de euros através de protocolos.

Gonçalo Regalado adiantou ainda que, neste mês de outubro, deverá ficar finalizada a integração da Sofid – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento no BPF.

“Mais 2.000 ou 3.000 agentes que trabalham 24h por dia”

Na mesma conferência, falando ao lado de Armindo Monteiro (CIP), que apelou a um “sobressalto” dos empresários, o CEO do BPF referiu ainda que Portugal está a perder a liderança na adoção da inteligência artificial (IA) por parte das empresas e considera que é necessário acelerar esse processo de transformação digital.

“Daqui a dois ou três anos, os empresários vão ter colaboradores e colaboradores digitais. Todas as equipas passarão a ter agentes mistos, uns 800 colaboradores a quem pagam salários e mais 2.000 ou 3.000 a quem não pagam salários e trabalham 24 horas por dia, os agentes autónomos”, afirmou.

“Portugal está a ficar para trás. É o segundo mais atrasado da Europa na adoção de IA”, alertou o CEO do BPF, numa sessão moderada pela advogada Maria Santa Martha, sócia da Abreu Advogados.

É também por essa razão que Gonçalo Regalado defende uma renovação de gerações dentro das organizações. “A transição de gerações tem uma responsabilidade adicional”. “Capacidade de multiplicar juventude, que faça acontecer, com autonomia, a passar a marca da primeira e segunda geração. É preciso gente com arrojo e a querer levar Portugal para o mundo”, sublinhou, no painel intitulado “Estado Sabe Criar Condições para a Escala?”.