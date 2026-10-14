Bruxelas atribui 168,2 milhões para reforçar produção de defesa

A Comissão Europeia atribuiu 168,2 milhões de euros para apoiar os primeiros oito projetos no âmbito da vertente Ação de Reforço Industrial (IRA) do Programa da Indústria de Defesa Europeia (EDIP). Projetos permitirão “mobilizar 1,26 mil milhões de euros em investimento industrial para acelerar e aumentar a produção de componentes energéticos utilizados em mísseis, drones e munições”.

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O investimento irá apoiar a produção em 17 instalações, distribuídas por 14 Estados-membros da União Europeia e pela Noruega, contribuindo para proteger estas infraestruturas contra as crescentes ameaças físicas e cibernéticas.

A partir do próximo ano, prevê-se que os projetos “permitam reduzir os tempos de fabrico até 90% e assegurar uma produção anual superior a 20 mil toneladas de materiais energéticos, 3.500 sistemas de propulsão para drones e mísseis, 200 mil ogivas para munições vagantes (loitering munitions) e 60 milhões de munições“, detalha a Comissão Europeia em comunicado.

Lançado em junho, o primeiro convite à apresentação de propostas da IRA dedicado aos componentes energéticos (IRA-EC) gerou 83 propostas por empresas de 23 Estados-membros da União Europeia e da Noruega. Este instrumento visa resolver estrangulamentos imediatos na produção e a aumentar a capacidade de fabrico de munições.

O EDIP, programa dedicado ao reforço da indústria de defesa europeia, tem um orçamento total de 1,5 mil milhões de euros, do quais mais de 700 milhões foram atribuídos à vertente IRA.