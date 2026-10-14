Bruxelas quer controlar riscos da IA sem perder terreno: “Confiança é a base da inovação”

Num contexto de crescente preocupação mundial com a segurança da inteligência artificial (IA), a comissária europeia Henna Virkkunen sublinhou esta quarta-feira que, para a Europa, “a mensagem é clara: a IA tem de permanecer sob orientação humana”. A finlandesa, que ocupa o cargo de vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, discursou na cerimónia de abertura da AI International Summit, que decorre em Dublin, na Irlanda. Na ocasião, recordou incidentes recentes envolvendo agentes de IA.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Durante o verão, assistimos a incidentes em que agentes de IA escaparam dos seus ambientes, introduziram código malicioso e recorreram à manipulação social de seres humanos. Estes incidentes comprometem a confiança na IA e ameaçam a nossa segurança pública”, afirmou.

Ainda assim, Henna Virkkunen defendeu que a União Europeia (UE) já dispõe de legislação adequada aos riscos. “A boa notícia é que, na UE, já dispomos de um quadro jurídico para enfrentar este tipo de desafios. O Regulamento da IA (AI Act) exige que os fornecedores de modelos de IA de finalidade geral com riscos sistémicos avaliem e mitiguem esses riscos”, explicou a comissária, sublinhando que “isto aplica-se a todos os modelos avançados colocados no mercado europeu, independentemente de o fornecedor estar sediado em Pequim, Xangai ou São Francisco”.

A comissária europeia recordou ainda que, quando o AI Act foi lançado, “ainda não existiam agentes de IA modernos”, mas mostrou-se confiante de que a regulamentação europeia está preparada para acompanhar estes desenvolvimentos.

Entre os riscos que importa prevenir, Henna Virkkunen destacou “a perda de controlo dos modelos, as armas biológicas, a manipulação em massa, que pode afetar eleições, e os ciberataques”. A responsável defendeu também que o regulamento permite evitar a sobreposição de regras entre os Estados-membros, mantendo o mercado europeu previsível e simples para as startups e para a indústria.

Regular é necessário, mas acelerar não pode ficar atrás

Apesar da preocupação com a segurança, e do investimento que Bruxelas tem feito para regular a tecnologia, Henna Virkkunen foi a Dublin deixar claro que a Europa também precisa de acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial, reforçando as suas infraestruturas, o financiamento às empresas e a aplicação da tecnologia à economia.

“Ao mesmo tempo que gerimos os riscos e reforçamos a nossa soberania, precisamos de criar espaço para que a IA aumente a competitividade das nossas startups e da nossa indústria”, afirmou a comissária, defendendo que a segurança e a inovação “são igualmente importantes e reforçam-se mutuamente”. “Não estamos a escolher entre uma coisa e outra. Precisamos de manter ambas as prioridades em simultâneo. Acreditamos que a confiança é a base fundamental da inovação”, sublinhou.

A comissária destacou também a necessidade de reforçar o financiamento às empresas europeias mais promissoras. O fundo Scale-up Europe, de cinco mil milhões de euros, é um dos instrumentos previstos, mas “precisamos de ir mais longe”, afirmou. A Comissão está a trabalhar com o Banco Europeu de Investimento e os Estados-membros para criar uma nova capacidade de investimento público em capital próprio, que deverá estar pronta, o mais tardar, no início do próximo quadro financeiro plurianual.

Bruxelas quer também acelerar a aplicação da IA à economia através da estratégia Apply AI, lançada há um ano. “As empresas e as administrações públicas devem repensar os seus processos, produtos e serviços em função daquilo que a IA pode proporcionar”, defendeu a comissária. Na saúde, a tecnologia pode ajudar a identificar padrões de cancro em exames médicos; na energia, otimizar a distribuição de eletricidade; e na indústria, reduzir o desperdício e os tempos de inatividade.

Para reforçar a adoção da tecnologia, a Comissão pretende promover a colaboração entre empresas, startups, investigadores e autoridades públicas, mobilizando recursos e eliminando obstáculos à implementação de soluções à escala europeia. “Precisamos de mecanismos de execução mais fortes”, sublinhou Henna Virkkunen, que apontou como objetivo “utilizar a inteligência artificial para reforçar a nossa competitividade, produtividade e inovação, e construir um verdadeiro continente europeu da inteligência artificial”. Segundo a comissária, Bruxelas já mobilizou quase dois mil milhões de euros para responder a desafios industriais concretos e às necessidades da sociedade.

Irlanda quer liderar na IA e reforçar competitividade

A Irlanda, que assume até ao final de 2026 a presidência do Conselho da União Europeia, também quer posicionar-se na corrida à inteligência artificial (IA). O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, defendeu no mesmo palco que a tecnologia deve gerar benefícios concretos para a sociedade, desde a melhoria dos serviços públicos ao aumento da produtividade das empresas.

“A Europa precisa urgentemente de aumentar a sua competitividade e produtividade”, afirmou, considerando que a IA tem potencial para transformar setores fundamentais, apoiar a educação e reduzir as desigualdades digitais. Para o governante, é essencial garantir que as aplicações desta tecnologia “geram valor prático” e que os cidadãos europeus conseguem beneficiar concretamente da sua utilização.

O Taoiseach irlandês (designação dada ao primeiro-ministro da Irlanda) afirmou ainda que o país quer aproveitar a sua experiência nas grandes transformações tecnológicas para se afirmar como “uma economia líder na aplicação da IA”, tanto no setor privado como no público. Entre as áreas em que o Governo está a explorar a utilização desta tecnologia estão a imagiologia médica, a melhoria dos serviços públicos e a previsão de incêndios, cheias e doenças nas culturas agrícolas.

O jornalista viajou a Dublin a convite da Microsoft Portugal.