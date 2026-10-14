Câmara do Porto promete “terreno fértil” para inovação e competitividade empresarial

Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, afirmou o “propósito e objetivo” da cidade de “ser uma rede fértil para a inovação e competitividade”, mostrando-se “empenhado” em criar essas condições no território local e até no plano regional.

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Numa intervenção durante a Fábrica2030, conferência que marca o 10º aniversário do ECO e que decorre na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto, o sucessor de Rui Moreira, que está a comemorar por estes dias o primeiro aniversário da vitória nas eleições autárquicas, deu três exemplos de iniciativas que o município nortenho já tem no terreno.

Um deles chama-se Distrito Económico e Empresarial do Porto e visa a regeneração urbana da chamada zona industrial de Ramalde e tornar a avenida AEP subterrânea. “Um espaço onde podemos ainda construir cidade com serviços, habitação, mas tendo como ponto essencial um espaço de inovação empresarial propício à atração de talento e de novos negócios”.

Outro exemplo que junta conhecimento, inovação, ciência e o tecido económico é uma parceria entre a autarquia, a Universidade do Porto e a Universidade Técnica do Porto (antigo Politécnico), que o autarca descreveu como “duas forças absolutamente críticas” na região. “Não seria sensato não as potenciarmos e funcionarmos em rede”, assinalou o social-democrata.

O município e as duas principais instituições de ensino superior da cidade planeiam criar um Parque de Ciência e Tecnologia à escala regional em 2029, para acolher PME e grandes empresas de tecnologia. O investimento de 900 milhões de euros surge no âmbito do projeto PITCH – Porto Innovation and Technology Community Hub e conta já com o apoio do Governo para avançar com uma candidatura ao Fundo da Competitividade.

Finalmente, como anunciado há poucos dias, depois de um “processo longo” de negociação, a cidade Invicta conseguiu ‘roubar’ a Alicante a sede operacional global da The Ocean Race, que organiza a maior regata de vela do mundo. Estão previstas três edições com partida da cidade em 2030, 2034 e 2038, assim como uma Special Race em 2028, além de um programa alargado de atividades internacionais de vela e relacionadas com o oceano em todo o país até 2040.

Pedro Duarte sublinhou que a atração desta estrutura, que representará um investimento próximo de 22 milhões de euros até 2040, vai não só reabilitar a zona próxima do Edifício Transparente, que será demolido –- a equipa diretiva vai ocupar o Edifício Kasa, junto ao Castelo do Queijo –, mas “a partir daí criar um cluster da economia azul” na cidade, incluindo museus e polos de investigação ligados aos oceanos.