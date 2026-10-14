Concurso para comprar 780 geradores ficou deserto apesar de 9,1 milhões do PRR

A secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI) lançou, a 8 de julho, um concurso para comprar 780 geradores, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um preço-base de 9,1 milhões de euros. A maioria dos equipamentos destinava-se a câmaras municipais e juntas de freguesia, para reforçar a sua autonomia energética, estando também previstas aquisições para a empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a GNR. Mas, segundo avança o Público, o procedimento ficou deserto, sem propostas, e já não houve tempo para lançar outro antes do fim do prazo de execução do PRR, em agosto.

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O concurso foi lançado numa fase tardia e depois de alterações às especificações dos equipamentos. De acordo com a secretaria-geral, as consultas a diferentes entidades, determinadas pelo gabinete do ministro da Administração Interna, Luís Neves, levaram a mudanças nas características dos geradores, nos destinatários e nos locais de entrega. O organismo afirma ter alertado a tutela, a 22 de junho, para os riscos de atrasos e para o desajustamento entre as especificações técnicas e a capacidade do mercado. A secretaria-geral atribui ainda a falta de propostas à insuficiência do preço-base e à incompatibilidade dos prazos de fornecimento com o calendário de execução.

O caso está no centro da divergência entre Luís Neves e o ex-secretário-geral do MAI, Ricardo Carrilho, demitido na segunda-feira. O ministério responsabiliza a secretaria-geral por atrasos na execução de medidas, incluindo a disponibilização de geradores e rádios SIRESP às juntas de freguesia. O organismo rejeita as acusações e sustenta que as sucessivas alterações comprometeram o procedimento. Apesar de o concurso ter ficado sem propostas, a secretaria-geral garante que os 9,1 milhões de euros não foram perdidos, tendo sido reafetados a outros investimentos, num contexto em que o Governo afirma ter executado a totalidade do PRR.

A polémica surge numa altura em que toma posse, na manhã desta quarta-feira, a comissão parlamentar de inquérito (CPI) aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária (PJ). A iniciativa foi anunciada pelo Chega há quase três meses e visa escrutinar decisões do atual ministro da Administração Interna e eventuais responsabilidades políticas de quem o tutelou durante os oito anos em que dirigiu a força policial.