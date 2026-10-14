“Conselho à parte” garante interesse estratégico da TAP após venda de 100% à Lufthansa

No dia em que o Conselho de Ministros aprovou a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, e depois de o Governo ter assumido a intenção de vender os restantes 50,1% ao mesmo grupo alemão, o ministro da tutela avançou que está já prevista a criação de um conselho de supervisão português para garantir a manutenção do papel estratégico da companhia aérea para o país.

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Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, falava em entrevista à CNN Portugal esta quarta-feira à noite sobre como o Governo pretende garantir a continuidade desse papel quando o Estado português já não detiver qualquer ação da empresa.

De acordo com o governante, para a segunda fase, está prevista “a criação de um supervisory board português só para fazer a monitorização, precisamente, dessas questões estratégicas”. “A Lufthansa delega nesse supervisory board a relação de todas essas questões estratégicas, mantendo — apesar de a TAP nessa altura, hipoteticamente, já ser 100% do grupo — essas competências estratégicas: rotas, ligações às ilhas e aos PALOP”, acrescentou.

Este “conselho à parte”, explicou Pinto Luz, “só define essas questões específicas”, explicou o ministro.

A Lufthansa delega nesse supervisory board a relação de todas essas questões estratégicas, mantendo — apesar de a TAP nessa altura, hipoteticamente, já ser 100% do grupo — essas competências estratégicas: rotas, ligações às ilhas e aos PALOP. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e Habitação

País pode ficar com 5% da Lufthansa

O Governo aprovou esta quarta-feira a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, que se tornará o parceiro industrial da companhia portuguesa. O grupo levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.

Se o Estado decidir vender a maioria do capital da TAP mais tarde, o plano prevê gestão autónoma e a defesa da sede, da marca e das rotas estratégicas, com 5% do capital da Lufthansa nas mãos do Estado, conforme noticiou o ECO esta quarta-feira.

Para seguir essa via, o Governo da AD precisará do apoio parlamentar do PS — que já se mostrou favorável apenas à privatização parcial — ou do Chega. Desde já, a Lufthansa apresentou uma oferta para os restantes 50,1%, propondo pagar 863 milhões de euros pelas ações e oferecendo, em troca, uma participação de 5% no próprio grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros. Nesse cenário, Portugal tornar-se-ia o segundo maior acionista de referência, atrás da fundação Kühne, que controla 20%.

O Estado vai continuar a ter a maioria no conselho de administração da TAP após a entrada da Lufthansa, mas a gestão diária da companhia aérea passa para o grupo alemão. Com efeito, o Estado irá indicar cinco dos nove administradores, incluindo o presidente do órgão social, enquanto a Lufthansa nomeará três administradores executivos, a quem caberá a “gestão corrente operacional”. Já na comissão executiva, a Lufthansa nomeará três administradores executivos de um indicado pelo Estado.