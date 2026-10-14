Mercados

Corticeira Amorim já investiu quase dez milhões no programa de recompra de açõespremium

Programa lançado pela gigante corticeira vai “sensivelmente” a meio com a aquisição do correspondente a 1,114% do capital. Valor médio de transação é de 6,65 euros por ação.

Quase cinco meses depois do arranque do programa de recompra de ações próprias, a Corticeira Amorim já adquiriu um total de 1.482.093 ações, correspondentes a 1,114% do capital social, por um “montante global de aproximadamente 9,86 milhões de euros”.

Segundo adiantou ao ECO fonte do grupo liderado por António Rios de Amorim, contabilizando as operações fechadas até 9 de outubro através do intermediário financeiro JB Capital Markets, o valor médio de…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Corte nos pavimentos ‘abate’ 31,7% dos lucros da Corticeira

António Larguesa,

Vendas do grupo de Santa Maria da Feira caíram 5,8% para 445,8 milhões de euros até junho. Rios de Amorim assume que está à procura de parceiros para crescer fora das rolhas e diversificar clientes.