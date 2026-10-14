Quase cinco meses depois do arranque do programa de recompra de ações próprias, a Corticeira Amorim já adquiriu um total de 1.482.093 ações, correspondentes a 1,114% do capital social, por um “montante global de aproximadamente 9,86 milhões de euros”.

Segundo adiantou ao ECO fonte do grupo liderado por António Rios de Amorim, contabilizando as operações fechadas até 9 de outubro através do intermediário financeiro JB Capital Markets, o valor médio de…