Cox assina um acordo com o Governo de El Salvador para investir 2 900 milhões de dólares em infraestruturas de água e energia

A Cox, empresa global integrada de água e energia, assinou um acordo com o Governo de El Salvador para impulsionar um programa de investimentos estimado em 2 900 milhões de dólares, destinado ao desenvolvimento e modernização de infraestruturas estratégicas de água e energia no país.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O acordo foi assinado na Casa Presidencial pelo presidente da República de El Salvador, Nayib Bukele, e pelo presidente executivo da Cox, Enrique Riquelme, e articula-se em torno de quatro alianças estratégicas nas áreas do armazenamento de energia, da produção de energia solar fotovoltaica, do gás natural e da gestão da água e do saneamento.

Esta operação representa um novo passo na estratégia de crescimento da Cox na América Latina e reforça o seu modelo como empresa integrada, com capacidade para desenvolver, financiar, construir, operar e manter infraestruturas críticas de água e energia.

Através desta aliança, a Cox colocará ao serviço de El Salvador a sua experiência industrial, tecnológica e financeira para contribuir para reforçar a segurança energética, aumentar a presença das energias renováveis e melhorar a qualidade e a cobertura dos serviços de água e saneamento.

No domínio energético, está prevista a participação do Estado como parceiro. Sob reserva das aprovações pertinentes e da formalização dos acordos específicos, a Cox assumirá a estruturação do financiamento dos projetos através de esquemas de project finance, com a participação de entidades financeiras internacionais, organismos multilaterais e agências de crédito à exportação. A empresa encarregar-se-á igualmente do seu desenvolvimento, construção, exploração e manutenção.

As ações serão implementadas ao longo dos próximos três anos. Nas próximas semanas, prevê-se concluir as aprovações necessárias e avançar na formalização dos acordos específicos.

ACORDOS ESTRATÉGICOS

No que diz respeito ao armazenamento de energia, o acordo prevê o desenvolvimento de sistemas de baterias ligados à rede elétrica nacional, com uma capacidade inicial estimada entre 440 e 500 MWh, expansível até 1 000 MWh. Estas instalações contribuirão para reforçar a estabilidade do sistema elétrico e facilitarão uma maior integração das energias renováveis.

A aliança inclui também o desenvolvimento, em conjunto com a Comissão Executiva Hidroelétrica do Rio Lempa (CEL), de duas centrais solares fotovoltaicas com uma capacidade inicial estimada de 200 MW, expansível até 400 MW.

Além disso, está previsto o desenvolvimento de um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito e de uma central de ciclo combinado com cerca de 380 MW. Estas infraestruturas reforçarão a capacidade de produção de energia e contribuirão para posicionar El Salvador como um centro energético regional.

Por último, o acordo prevê medidas para melhorar a gestão da água e do saneamento, alargar a cobertura e reforçar a qualidade do serviço, áreas em que a Cox contribuirá com a sua experiência como operadora internacional de infraestruturas hídricas.

O acordo faz parte do programa do Governo de El Salvador para modernizar as infraestruturas nacionais de energia e água e consolidar o país como destino de investimento na região.

«O nosso compromisso com El Salvador e com a América Latina é a longo prazo. Colocaremos ao serviço do país a nossa experiência como empresa de serviços públicos de água e energia para reforçar o seu sistema elétrico, incorporar mais energia renovável e melhorar o serviço de água. Com o terminal de gás natural, El Salvador tornar-se-á a referência e o centro energético mais importante da região. Agradecemos ao Presidente Bukele e ao seu Governo pela confiança depositada na Cox», afirmou Enrique Riquelme, presidente executivo da Cox.

Por seu lado, Nayib Bukele afirmou que «este acordo permite-nos atrair investimento internacional para dispormos de energia mais limpa e fiável, bem como do apoio técnico necessário para garantir o abastecimento de água de qualidade, sem comprometer novos fundos públicos e com regras claras».

AMÉRICA LATINA

A parceria com El Salvador reforça a aposta da Cox na América Latina, região onde concentra aproximadamente 95% da sua atividade e onde conta com um plano de investimento superior a 7 mil milhões de dólares em projetos estratégicos de água e energia.

O acordo vem somar-se a outros projetos recentemente impulsionados pela empresa na região, como a estação de dessalinização de Rosarito e a aquisição da Iberdrola México; novos desenvolvimentos em matéria de produção de energia renovável e armazenamento na América Central; e a expansão da sua plataforma de transmissão elétrica no Brasil. A Cox coordena, a partir do Panamá, a sua plataforma regional para as Américas, aproximando a gestão e a tomada de decisões dos seus principais mercados, projetos, parceiros financeiros e instituições.