Da demissão às acusações a Luís Neves. A “telenovela” no MAI em sete episódios

Episódio 1: A demissão

Depois de um verão marcado por sucessivas controvérsias, o ministro Luís Neves vê-se novamente envolvido numa polémica. A substituição do secretário-geral do Ministério da Administração Interna (MAI) provocou esta segunda-feira uma grave troca de acusações em praça pública entre a tutela e um secretário-geral demissionário. O que se passa, afinal, no MAI?

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O dia começou com uma notícia que expôs um clima de forte tensão no ministério, opondo Luís Neves ao então secretário-geral do MAI, Ricardo Carrilho. No centro do diferendo está outro nome marcado por fortes controvérsias durante a última década: a SIRESP SA, a empresa que gere a rede de comunicações de emergência do Estado português.

Segundo o Expresso, Ricardo Carrilho estaria em vias de ser afastado pelo ministro, uma informação que não tardou a ser confirmada. Passavam sete minutos das 11 quando chegou o comunicado do MAI a dar conta do despedimento do secretário-geral, que desempenhava a função em regime de substituição desde 2025.

Em três parágrafos, o gabinete de Luís Neves enquadrou a decisão “na reorganização da Secretaria-Geral, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do Ministério, imprimindo uma nova orientação à gestão do serviço”.

Três horas depois, o MAI anunciou a nomeação de Nuno Miguel Parreira da Silva, comandante da Escola da GNR desde novembro de 2024, como substituto de Ricardo Carrilho. Nesse novo comunicado, o ministério insiste na “transformação do serviço”, destacando o objetivo de “reforçar a sua capacidade de gestão e assegurar o cumprimento das suas atribuições, em articulação das entidades públicas”.

Episódio 2: ‘Contra-ataque’ de Carrilho

O caso podia ter ficado por aqui. Mas Ricardo Carrilho, acabado de ser demitido da sua função, não se conformou. Seis horas depois do anúncio oficial, publicou um artigo de opinião no Expresso intitulado “A ditadura da incompetência: como o respeito pela Lei e o mérito técnico se tornaram alvos a abater na Administração Interna”.

O texto faz alegações graves sobre a conduta de Luís Neves e dificilmente poderia ser mais arrasador: “Ao longo de 20 anos de carreira, […] cruzei-me com diferentes governos, servi sob o comando de ministros de quadrantes políticos distintos, geri orçamentos complexos e enfrentei crises institucionais agudas. Em duas décadas de serviço público de primeira linha, nunca fui alvo de tantas pressões ilegítimas e de uma interferência política tão asfixiante como no período em que exerci as funções de Secretário-Geral, sob a atual tutela de Luís Neves.”

Considerando que a sua exoneração “foi uma purga política”, Ricardo Carrilho afirma que a explicação para “esta caça ao homem”, conforme lhe chamou, “é simples”: “Porque respeitei rigorosamente a lei, e zelei pelo erário público, colidindo frontalmente com a barreira dos interesses políticos, e dos esquemas de favorecimento instalados à sombra da segurança nacional.”

Episódio 3: O “sorvedouro” SIRESP

É neste ato que entra a SIRESP SA. Segundo Ricardo Carrilho, o seu afastamento político da Secretaria-Geral do MAI foi uma punição pelo “verdadeiro ‘crime'” de ter proposto a extinção desta empresa pública, “que se transformou num sorvedouro de dinheiros públicos, e num intermediário burocrático de luxo”.

Entre as acusações do dirigente demissionário está uma alegada “auditoria interna” que terá provado que a SIRESP SA “recebe do Estado uma indemnização compensatória média de 26 milhões de euros anuais, desde 2021”, embora “o custo efetivo do funcionamento da rede” não passe dos 14,8 milhões.

Os restantes gastos de 11 milhões são explicados por Carrilho com “ordenados principescos” da administração, gastos de depreciações “nunca explicitados”, “assessorias de comunicação, consultorias técnicas, contabilidade e advogados” e “centenas de milhares de euros em rendas de escritórios luxuosos no Saldanha” e “contratos de aluguer de viaturas de topo”.

“Provámos, tecnicamente, que a SIRESP SA não executa qualquer atividade operacional relevante — uma vez que toda a operação e manutenção da rede estão subcontratadas a fornecedores privados desde 2022/2023″, acrescenta.

Ao Público, o gestor fez acusações ainda mais graves direcionadas a Luís Neves, afirmando: “O ministro pressionou-me para cometer ilegalidades.” Entre elas, uma suposta orientação da tutela para que a construção ou reabilitação de postos da GNR ou de esquadras da PSP passasse a ser feita por ajustes diretos simplificados, dizendo também: “O ministro justificou que era assim que se fazia na Polícia Judiciária.” E sublinhando: “O ministro tratava-nos como uns burocratas porque fazíamos questão de cumprir a lei.”

O ministro [Luís Neves] pressionou-me para cometer ilegalidades. Ricardo Carrilho Ex-secretário-geral do MAI (em declarações ao Público)

Episódio 4: ‘Contra-ataque’ do Governo

Perante estas acusações, a resposta do MAI chegou dois minutos antes das 23h. Num comunicado conjunto, o ministro e os secretários de Estado Paulo Simões Ribeiro, Telmo Correia e Rui Rocha “rejeitam as acusações formuladas” por Ricardo Carrulho e sugerindo que este não estava “comprometido com os objetivos políticos e estratégicos” do MAI.

“Um vasto conjunto de episódios, que antecederam a decisão agora tomada, tornaram insustentável a relação com a tutela, com entidades tuteladas e com outras áreas governativas”, reconhece o MAI no comunicado, acrescentando: “As recentes declarações do ex-secretário-geral, seguramente motivadas pelo agastamento provocado por esta decisão legítima, vieram, de resto, demonstrar à saciedade que o mesmo não reunia as condições para os desafios que se apresentam a este ministério, os quais exigem compromisso, confiança e lealdade.”

Falando, por isso, numa “quebra de confiança”, o gabinete de Luís Neves descreve sucintamente alguns dos episódios. Desde logo, declara que, “nos últimos meses”, Ricardo Carrilho “assumiu uma permanente atitude de confronto, procurando, por todos os meios, prejudicar o funcionamento do SIRESP”. “Em plena época de incêndios, extinguiu o Centro de Operações e Gestão (COG) do SIRESP — o ‘centro nevrálgico’ da rede de comunicações de emergência — à revelia da tutela, sem apresentar soluções alternativas, tendo sido necessário o apoio da PSP para assegurar a continuidade do seu funcionamento”.

O MAI acusa ainda Carrilho de se ter recusado a pagar a indemnização compensatória à gestora da rede “alegando agora dúvidas que nunca invocou no passado”. Para o Governo, foi um “ato de maior gravidade, por ter colocado em risco os pagamentos a fornecedores e o cumprimento dos compromissos da empresa na época mais crítica” dos incêndios.

Alega ainda “protelamento de decisões necessárias à execução de medidas vitais do Governo” e “falta de comunicação à tutela de um relatório de auditoria da Inspeção-Geral das Finanças que identificou despesas com remunerações não previstas em projetos financiados por fundos europeus, determinando a devolução de 4,5 milhões de euros à Comissão Europeia”.

“Quanto às restantes declarações do ex-secretário-geral, as mesmas enfermam uma contradição essencial: ao mesmo tempo que, para se autoelogiar invoca resultados ‘ímpares e sem qualquer paralelo no MAI’, correspondentes à atual governação, insinua uma suposta ‘paralisia e estrangulamento’ no ministério, a qual, efetivamente, não existe”, remata o comunicado.

Episódio 5: Dos jornais para a televisão

Ricardo Carrilho viria a ter ainda outra intervenção mediática, agora na televisão. Numa entrevista à CNN Portugal, o dirigente demissionário mostrou “total surpresa relativamente a este comunicado que terá sido emitido pelo MAI”.

“Esta surpresa fica associada ao facto de, nas declarações que o Sr. ministro prestou aquando da reunião comigo, ter tido apenas palavras elogiosas relativamente ao trabalho que eu desenvolvia como secretário-geral ao longo do último ano”, declarando serem “falsas” as alegações feitas no comunicado do MAI.

“Ao longo destes meses, o que eu trenho sentido é de facto um esforço permanente no sentido de imputar à Secretaria-Geral responsabilidades que não são suas. Seja no dossiê do SIRESP, seja no dossiê do PRR, em que, na prática, a SIRESP SA se recusou a levar a cabo 30 milhões de euros em procedimentos de contratação pública e a veio alegar que não tinha capacidade técnica ou conhecimentos na área, pese embora, depois, tenha sucessivamente condicionado esses mesmos procedimentos”, disse.

Carrilho falou ainda numa “ausência total de resposta por parte da tutela”, exibindo uma “lista com cerca de dez páginas em [tamanho] A3 dependentes de decisão por parte do Sr. ministro e dos Srs. secretários de Estado, que lhe foi sistematicamente apresentada todos os meses”.

“Há de facto um bloqueio institucional ao nível do ministério, que eu lamento, que tem de facto impacto direto nas forças de segurança”, atirou.

Episódio 6: “Ambiente de telenovela”

A polémica coincidiu com a véspera da ida ao Parlamento do general Paulo Viegas Nunes, presidente da SIRESP SA, onde foi ouvido esta terça-feira na Comissão de Inquérito aos Negócios dos Incêndios. O responsável lamentou “o ambiente de telenovela” instalado e garantiu o “escrutínio permanente” da sua atividade.

“A SIRESP SA faz todos os meses um relatório que escrutina a qualidade da rede e utiliza para esse efeito tudo o que foi definido no contrato de prestação de serviços que foi estabelecido com o Estado no momento em que a rede passou para o acionista único Estado”, afirmou.

O líder da SIRESP SA rejeitou ainda a ideia de que a rede esteja “sempre a falhar”. “Desde o início do ano e mesmo com o furacão Kristin e o comboio de tempestades, a disponibilidade da rede SIRESP é de 99,82%. Não é 100%, mas anda lá muito perto”, reiterou, considerando tratar-se de um nível “muitíssimo elevado”.

Episódio 7: Carrilho “disponível” para ir à AR

Já esta terça-feira, Ricardo Carrilho voltou à televisão, desta vez à SIC Notícias. “Em várias ocasiões, houve de facto a indicação do Sr. ministro [Luís Neves] de que eu não deveria remeter comunicações escritas, de que eu não deveria inundar as caixas do correio do Sr. ministro e dos Srs. secretários de Estado, com emails, ou com ofícios, e de que tudo se resolvia em reuniões de 15 minutos, em que eu alegadamente falaria com o Sr. ministro e resolveríamos as questões. Questões estas que relevam de milhões de euros de financiamento quer nacional, quer europeu”, apontou.

“Não estamos perante acusações, estamos perante factos”, disse, recordando ter feito um pedido para ser “ouvido” pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. “O que eu posso dizer é que, efetivamente, perante o Sr. primeiro ministro, tenho total disponibilidade para prestar todas estas informações, porque elas fazem parte do arquivo histórico da Secretaria-Geral, do gabinete e de muitos decisores e dirigentes das forças de segurança, ao contrário do que pretenderia o Sr. ministro, como posso dizer que, se for chamado à Assembleia da República, estarei disponível para prestar todas as declarações”, afirmou Ricardo Carrilho.

O responsável indicou ainda não ter tido “qualquer contacto” nesse sentido, afirmando que não pretende “manter estas entrevistas”. “No fundo, agora, caberá aos decisores políticos, porventura à Assembleia da República, decidir o que pretende fazer”, concluiu.

Ao final da noite desta terça-feira, Luís Montenegro e Luís Neves estiveram juntos num evento em Lisboa. Apesar das perguntas dos jornalistas — e de, segundo a SIC Notícias, estarem previstas declarações sobre este caso –, os governantes saíram sem nada dizer.