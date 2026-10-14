Diogo Morgado dá a cara pela campanha da FEVIP para trazer público de volta às salas de cinema

“Sente-se. No cinema. Volte ao lugar onde se encontra” é o mote da campanha que arranca a 15 de outubro, com criatividade e estratégia da Burson. Uma cadeira vermelha é o elemento central.

Há histórias que se podem ver em qualquer ecrã, mas a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) quer lembrar aos portugueses que há emoções que só se vivem verdadeiramente numa sala de cinema. É esta a premissa de “Sente-se. No cinema. Volte ao lugar onde se encontra”, campanha que arranca a 15 de outubro e tem o ator Diogo Morgado como protagonista.

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A iniciativa procura recuperar o hábito de ir ao cinema, destacando aquilo que distingue a experiência em sala: o impacto do grande ecrã, o som imersivo, o ritual de sair de casa para ver um filme e a partilha de emoções com outros espectadores.

A campanha parte de um elemento visual comum a todas estas experiências: uma cadeira vermelha, que atravessa cenários inspirados em diferentes géneros cinematográficos, da ação à comédia, do terror ao romance. O conceito joga com o duplo sentido de “sentar” e “sentir”, transformando o convite para ocupar um lugar na sala numa chamada de atenção para as emoções que o cinema proporciona.

A peça central é um filme-manifesto protagonizado por Diogo Morgado, com uma abordagem de estética intimista. O plano de meios inclui salas de cinema, televisão, podcasts, redes sociais e redes digitais on screen dos principais cinemas do país. Estão também previstas ações com filtros, parcerias, rubricas próprias e testemunhos de figuras públicas ligadas à cultura.

“‘Sente-se. No cinema.’ nasceu de um desafio estratégico muito simples: recordar aos portugueses o valor único da experiência em sala”, explica Ana Rego, diretora criativa e de estratégia da Burson, agência responsável pela direção criativa e estratégica da campanha.

“Porque histórias, podemos vê-las em qualquer lado. No cinema vivemos emoções intensas, amplificadas pelo grande ecrã, pelo som e pela rara experiência de as partilharmos com desconhecidos”, acrescenta.

Para António Paulo Santos, diretor-geral da FEVIP e da GEDIPE —Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores Cinematográficos e Audiovisuais —, a valorização da exibição cinematográfica é uma prioridade, tanto pela relevância económica do setor como pelo seu papel cultural e social. A campanha pretende sensibilizar o público para o valor da experiência em sala e contribuir para reforçar a ligação dos portugueses ao cinema.

A iniciativa, que conta com participações especiais de Ana Bustorff, Carla Chambel, Carlos Areia, Filipe Vargas, Igor Regalla, Inês Castel-Branco, Joana de Verona, João Craveiro, José Fidalgo, José Raposo, Luísa Guanilho, Paula de Magalhães, Rafael Morais, Rosa Bela, Rui Tendinha, Santiago André e Victória Guerra foi apresentada esta quarta-feira, na sede do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), em Lisboa.