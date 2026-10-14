Duas galerias de arte portuguesas na Frieze London e uma na Frieze Masters a partir desta quarta-feira

Francisco Fino e Pedro Cera vão estar na feira de arte britânica. A Perve Galeria leva o surrealista João Artur da Silva à Perve Masters.

Francisco Fino e Pedro Cera são as duas galerias portuguesas que marcam presença a partir desta quarta-feira, na 24.ª edição da Frieze London. Na ‘bagagem’ levam artistas portugueses como Helena Almeida ou Gabriel Abrantes, Vasco Araújo ou João Penalva, entre outros. Noutro ponto de Regent’s Park, morada da feira de arte britânica, a Perve Galeria mostra a obra do surrealista João Artur da Silva na Frieze Masters.

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“As participações em feiras como a Frieze London são essenciais e representam momentos estratégicos para a Galeria Francisco Fino, tanto do ponto de vista comercial como institucional”, explica a galeria Francisco Fino, em Lisboa, em declarações ao ECO Avenida. “São uma oportunidade privilegiada para dar visibilidade aos nossos artistas junto de novos colecionadores, curadores e instituições internacionais, permitindo-nos alcançar novos públicos e consolidar a presença dos artistas que representamos em contextos e mercados estrangeiros”, refere.

No stand C22, a galeria Francisco Fino, salienta que “estas feiras são também espaços fundamentais de encontro, diálogo e criação de relações que podem abrir novas oportunidades de colaboração e exposição, contribuindo para o percurso e a projeção internacional dos artistas a médio e longo prazo”. Apresentam Gabriel Abrantes, Helena Almeida, Daniela Ângelo, Vasco Araújo, Karlos Gil, Alfredo Jaar, Ali Kazma, David Maljković, Adrien Missika, João Penalva e Tris Vonna-Michell.

A galeria Pedro Cera, presente em Lisboa e em Madrid, participa na Frieze London desde 2024. No stand D27 exibe obras de Antonio Ballester Moreno, Evian Wenyi Zhang, Manuel Chavajay, Mónica Mays, Nico Munuera e Oliver Laric.

Ao todo, a Frieze London apresenta 176 galerias, provenientes de 43 países e regiões, num diálogo entre “nomes consagrados e a próxima geração apresentam-se em diálogo, explorando novos caminhos e moldando o que se segue”, afirma a diretora da Frieze EMEA, Eva Langret. Um desses encontros é a secção Artist-to-Artist, em que sete artistas são convidados pelos seus pares a mostrar o seu trabalho. Por exemplo, a nigeriana Otobong Nkanga nomeou a artista brasileira Jota Mombaça, que apresentará o projeto Mud/Embankment, combinação de pintura, novas esculturas de cerâmica e uma quantidade substancial de terra crua na galeria Jaqueline Martins, que se move entre São Paulo e a Bélgica.

Outra secção importante, Focus, dá protagonismo a 35 galerias com menos de 12 anos, oriundas de 17 países. Segundo a Frieze, cada participante recebe uma bolsa da Stone Island, parceira da secção.

Numa nova secção intitulada The Code Universe, com curadoria de Carol Yinghua Lu, apresentam-se artistas que investigam a produção e a circulação da cultura popular e a influência da arte pop e conceptual numa geração pós-digital, com nomes como Selma Selman, Shinro Ohtake e Carolyn Lazard.

Vários projetos foram criados especificamente para a Frieze Lodon como as obras de Dalton Paula, na Lisson, as pinturas de Albert Oehlen, na Gagosian, uma instalação de Miriam Cahn, na Galerie Jocelyn Wolff, e um projeto de Marina Perez Simão, na Pace Gallery, de acordo com informação divulgada pela feira.

Surrealista João Artur da Silva volta a Londres

Ao mesmo tempo, entre 14 e 18 de outubro, a Frieze Masters organiza-se em torno de obras que vão da Antiguidade ao século XX e inclui as secções Reflections e Queering Modernism, dedicada a experiências queer e à representação LGBTQIA+ na arte moderna e Spotlight, onde a Perve Galeria mostra as obras do surrealista português João Artur da Silva, de 98 anos, uma homenagem a “uma vida dedicada a uma liberdade criativa inesgotável”, segundo a galeria.

A exposição no stand S11 apresenta uma “seleção abrangente” de obras criadas entre as décadas de 1940 e 1980, revelando diferentes etapas do percurso de João Artur da Silva, “desde a fundação de “Os Surrealistas” na década de 1940 até aos seus anos marcantes a viver e a trabalhar em Londres, entre 1958 e 1978”, diz a galeria. Atualmente, João Artur da Silva vive e trabalha no Canadá.