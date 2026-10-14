Empresas têm de chegar a financiadores diferentes. Private equity é “fundamental”

As empresas portuguesas precisam de ganhar escala, mas para isso é preciso ter acesso a capital. Maria João Carioca, co-CEO da Galp Energia, defende que “quando as empresas crescem, o perfil de risco de financiamento também muda e os gestores têm de conhecer bem essa alteração”, procurando vários tipos de financiadores. Já Nuno Fernandes Thomaz, senior partner da Core Capital, argumenta que é “fundamental” ter mais private equity, desafiando o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) a destinar 1% para investir em empresas.

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“Nem todo o financiamento é igual”, salientou Maria João Carioca, que foi também membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos entre 2017 e 2023. “Se a gestão não perceber que vai ter de chegar a financiadores diferentes, seja em dívida ou capital… O primeiro requisito do ‘salto’ é perceber que ele não é feito necessariamente com o que está para trás e, portanto, se queremos capital, se queremos financiamento, vamos ter de articular de forma diferente, organizar a casa de maneira diferente”, acrescentou a gestora durante a conferência Fábrica 2030, que decorreu esta quarta-feira na ANJE, no Porto.

Para Nuno Fernandes Thomaz, senior partner da Core Capital, é fundamental aumentar o private equity em Portugal. “Precisamos de capital privado”, defende, acrescentando que “há negócios extraordinários de empresários portugueses que merecem ser escalados“. O gestor defende que o chamada ‘almofada das pensões’ direcione 1% para investir em empresas portuguesas, o que traria 480 milhões de euros para aplicar.

“Alguém que saiba explicar nesta sala por que é que não apanha em 1% o Fundo de Estabilização, para investir em empresas portuguesas através de pagamentos?”, questionou, recordando que é preciso mais investimento através de private equity, que no ano passado apenas representou 0,12% do PIB, ou 370 milhões de euros. “O fundo é público. É alterar uma portaria e isso é fundamental”, reforça.

A banca gosta de financiar tudo o que é previsível, mas há uma séria de coisas que são necessárias para escala e que tem dificuldade em financiar. Nuno Fernandes Thomaz Senior partner da Core Capital

O senior partner da Core Capital defendeu ainda que “aumentar a dimensão das empresas é a alavanca principal para resolver os principais problemas da nossa economia”. “Devíamos ter, pelo menos, mais de 25 grupos até 2030 com a faturação superior a 1.000 milhões de euros”, completou

O gestor frisou que, até agora, tem cabido à banca a função de financiar o salto das empresas, mas a banca “gosta de financiar tudo o que é previsível, mas há uma séria de coisas que são necessárias para escala e que tem dificuldade em financiar“, cabendo ao private equity ajudar. “É através de capital que sabe perder para ganhar, e isso é fundamental”, afiança, notando que o private equity “faz diferença quando falamos em ter grande número de empresas grandes”.

O responsável realçou ainda que, quando se investe, é preciso “sempre proteger e capacitar o motor orgânico, bombar o que é o business“. Ou seja, deve-se “comprar o que é uma carteira de clientes, presença internacional, capacidade instalada, mas comprar faturação é fácil, integrar é outro desafio”. E para haver “uma integração bem feita, temos de ter grande liderança”.

“Capitalizamos as empresas, aportamos gestão onde é mais necessário e profissionalizamos a governança. É dinheiro que traz investimento e criação de valor”, garantiu ainda.