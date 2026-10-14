Energia e soberania nacional em debate na Casa da Música

A segurança do abastecimento energético e a capacidade de Portugal para responder aos desafios da transição energética estarão em debate na conferência “Energia e Soberania Nacional”, promovida pela Ordem dos Engenheiros – Região Norte e pela APIEE – Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética, a 20 de outubro, na Casa da Música, no Porto.

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A iniciativa surge numa altura em que as alterações climáticas e as tensões geopolíticas reforçam a importância da autonomia estratégica europeia e do papel da energia no desenvolvimento económico. O encontro vai reunir os principais intervenientes do setor para discutir os desafios que Portugal e a União Europeia enfrentam nesta área.

A abertura do evento, que terá início às 15h00, estará a cargo de Bruno Rodrigues, presidente da direção da APIEE, e de Bento Aires, presidente da Ordem dos Engenheiros – Região Norte. E, de seguida, às 15h15, Jean Barroca, secretário de Estado Adjunto e da Energia, abordará o tema “Energia, Segurança e Soberania: desafios estratégicos para Portugal na próxima década”.

Pelas 15h40, haverá ainda espaço para a mesa-redonda “Como garantir a segurança energética e a resiliência de Portugal?”, que contará com a presença de José Ferrari Careto, presidente da E-Redes; João Conceição, administrador da REN; Isabel Furtado, presidente do conselho de administração da Casa da Música; e Jorge Vaz Ventura, diretor executivo da AQTSE. A moderação estará a cargo de António Larguesa, editor no jornal ECO.

As conclusões e encerramento da conferência, previstos para as 16h50, serão apresentados por Paulo Bettencourt Preto dos Santos, coordenador da Especialização em Energia da Ordem dos Engenheiros.

A participação é gratuita, mas sujeita a uma inscrição prévia através do site.