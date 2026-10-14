Estado coloca 769 milhões a dez anos. Paga 3,9%, o preço mais alto desde 2014

O Estado realizou esta manhã dois leilões das linhas de Obrigações do Tesouro com maturidade em junho de 2036 (OT 3.25% 13jun2036) e em abril de 2052 (OT 1% 12abr2052), que permitiu ao Tesouro financiar-se em 1.283 milhões de euros, ficando assim perto do mínimo do montante indicativo (entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros), definido pela agência responsável pela gestão da dívida pública (IGCP).

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No decorrer dessas operações, o Estado colocou no mercado 769 milhões de euros em obrigações do Tesouro a dez anos a uma taxa de 3,897%, o custo de financiamento mais alto suportado pelo país num leilão de dívida desta maturidade de referência desde pelo menos 2014.

O valor agora pago supera a marca de 23 de abril de 2014, momento em que o Tesouro pagou 3,5919% para obter 750 milhões de euros. No leilão desta quarta-feira, os investidores apresentaram ofertas 1,62 vezes acima do montante colocado, uma adesão inferior ao rácio de 3,47 vezes apurado na operação comparável de abril de 2014.

O aumento de encargos para o Tesouro fica evidente no confronto com a emissão anterior no mesmo prazo, efetuada a 8 de julho deste ano através da linha com maturidade em 13 de junho de 2036. Nessa operação, a yield tinha ficado em 3,439% para uma colocação de 703 milhões de euros. A taxa agora exigida pelo mercado traduz um acréscimo de 45,8 pontos-base, num leilão em que o montante atribuído subiu 66 milhões de euros, mas a procura recuou das 2,38 vezes anteriores para as atuais 1,62 vezes a oferta.

A par do prazo a dez anos, o IGCP foi ao mercado emitir dívida com maturidade a 26 anos, através da linha que vence a 12 de abril de 2052. O Tesouro captou 514 milhões de euros a uma taxa de 4,316%, o que representa uma subida de 53,6 pontos-base face aos 3,780% pagos no último leilão comparável de 9 de julho de 2025.

O volume obtido na operação a 26 anos desceu 96 milhões de euros em relação aos 610 milhões de euros colocados no último leilão comparável, ao passo que a procura situou-se em 1,76 vezes o montante oferecido, abaixo do rácio de 1,93 vezes registado no ano transato.