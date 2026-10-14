Estado fica com a maioria no conselho da TAP e Lufthansa com a gestão diária

⚡ ECO Fast O Estado manterá a maioria no conselho de administração da TAP, mas a gestão diária será transferida para a Lufthansa, que nomeará três administradores executivos e o Estado um na comissão Executiva.

O modelo de governança garante que decisões estratégicas e financeiras importantes sejam tomadas por consenso, limitando a capacidade do Estado de impor sua vontade.

O Estado assumirá responsabilidades financeiras e litígios relacionados à TAP, enquanto a Lufthansa coordenará a expansão do hub e das operações de manutenção em Lisboa.

O Estado vai continuar a ter a maioria no conselho de administração da TAP após a entrada da Lufthansa, mas a gestão diária da companhia aérea passa para o grupo alemão. “Claro que o controlo da empresa se mantém no Estado português”, garantiu o ministro das Infraestruturas na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministro que selecionou a Lufthansa para a privatização parcial da TAP.

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Segundo o documento apresentado em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que aprovou a operação, o Estado irá indicar cinco dos nove administradores, incluindo o presidente do órgão social. A Lufthansa nomeará três administradores executivos, a quem caberá a “gestão corrente operacional”.

Este modelo responde à dúvida que acompanha a privatização da companhia aérea desde o início de como é que um acionista privado com menos de metade do capital consegue gerir uma empresa na qual o Estado mantém 50,1%.

No conselho de administração, matérias como a estratégia, a frota e as operações financeiras de maior montante têm de ser decididas por consenso.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, já tinha traçado o desenho geral ao afirmar que o acordo parassocial manteria a gestão estratégica com o Estado e a condução corrente com os privados. Essa separação assenta nas chamadas matérias reservadas, decisões estruturais que nenhum dos acionistas pode aprovar unilateralmente.

No conselho de administração, matérias como a estratégia, a frota e as operações financeiras de maior montante têm de ser decididas por consenso. Deste modo, o Estado não consegue impor a sua vontade nestes temas, apesar da maioria societária, e a Lufthansa fica impedida de avançar sem a concordância pública.

Já na Comissão Executiva, a Lufthansa nomeará três administradores executivos de um indicado pelo Estado, revela ainda o ministro da tutela, Miguel Pinto Luz.

Existe ainda um segundo nível de blindagem na assembleia geral de acionistas, órgão ao qual compete deliberar sobre o capital social, os estatutos, a manutenção do hub, a marca e a localização da sede. Estes critérios correspondem aos pressupostos definidos pelo Governo desde o arranque da alienação.

Se o Estado decidir vender a maioria do capital da TAP mais tarde, o plano prevê gestão autónoma e a defesa da sede, da marca e das rotas estratégicas, com 5% do capital da Lufthansa nas mãos do Estado.

No documento divulgado, o Executivo refere que as duas concorrentes apresentaram propostas contratuais aceitáveis, mas considera o “modelo de governance da Lufthansa mais favorável”.

A estrutura societária compreende também um comité de partes relacionadas para acompanhar a relação entre a transportadora nacional e a casa-mãe germânica, vocacionado para a “supervisão financeira e controlo das operações intragrupo”. Em causa estão os contratos comerciais que a TAP celebrará com subsidiárias da Lufthansa, designadamente na área da manutenção, uma vez que a TAP Manutenção e Engenharia será integrada na rede da Lufthansa Technik. Caberá a este órgão validar as condições financeiras desses acordos.

O novo figurino de governação surge na sequência de alterações recentes na cúpula da transportadora. Em julho de 2025, logo no arranque da privatização, o Governo separou as funções de presidente do conselho de administração e de presidente executivo, que Luís Rodrigues acumulava desde abril de 2023, e nomeou Carlos Oliveira para presidir ao conselho.

Estado assume custos e contenciosos para fechar negócio

Como contrapartida para viabilizar a entrada da companhia alemã, o Estado assumiu responsabilidades financeiras específicas. O erário público irá adquirir os ativos imobiliários da transportadora até dois anos após o arranque operacional do novo aeroporto de Lisboa, abatendo o valor correspondente aos passivos ambientais identificados, cujo encargo fica igualmente sob tutela estatal.

O Estado assume também os litígios decorrentes do processo de insolvência da Siavilo, atual denominação da antiga TAP SGPS, incluindo o contencioso judicial com a Azul. Recorde-se que a operadora brasileira moveu uma ação contra a TAP em março, reclamando perto de 189 milhões de euros associados a obrigações emitidas em 2016 e não reembolsadas.

O memorando estipula cooperação mútua entre o Estado português e o grupo alemão junto da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. Quanto à futura infraestrutura aeroportuária da região de Lisboa, os parceiros comprometem-se a coordenar a expansão do hub e das oficinas de manutenção de acordo com as necessidades operacionais da futura entidade conjunta.

Caso o Estado decida alienar a maioria do capital numa etapa posterior, o enquadramento altera-se. Para esse cenário, o plano prevê um modelo de gestão autónomo e a salvaguarda da sede, da marca e das rotas estratégicas através de uma participação direta de 5% que o Estado passará a deter no capital global da Lufthansa.

A solução replica traços do modelo aplicado na ITA Airways, companhia na qual o presidente executivo foi indigitado pela Lufthansa enquanto o executivo italiano garantiu três dos cinco lugares no conselho de administração. No dossiê português, as comunicações governamentais não especificam ainda se a presidência executiva da comissão executiva será formalmente assumida por um dos três nomes propostos pelo parceiro alemão.