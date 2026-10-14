Estado nas empresas é “inadmissível”. “Não tem grande historial de sucesso na gestão”

A entrada do Estado no capital da REN e de outras empresas é “inadmissível”, defende o empresário e investidor Carlos Moreira da Silva. Para o CEO da Teak Capital, não há argumentos que justifiquem este investimento, acrescentando ainda que “o Estado na gestão não tem grande historial de sucesso”.

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“Acho inaceitável entrada no capital da REN, assim como a ideia do fundo soberano. Fundo soberano do quê? Da dívida? Financiado pela dívida?”, criticou o empresário na conferência Fábrica 2030, que decorre esta quarta-feira na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.

Lembrando a sua experiência na EDP, Carlos Moreira da Silva recorda que que estava convencido que não havia diferença na gestão de uma empresa participada do Estado. “Dois anos e meio depois, percebi que estava perfeitamente errado”, critica, realçando que “passar os interesses do Estado para um veículo empresarial é perverso”.

Os governantes esquecem-se que decidimos investimento todos os dias. A minha tendência tem sido não por mais ovos no mesmo cesto, que está meio roto. Carlos Moreira da Silva CEO da Teak Capital

Ainda na esfera do que são as decisões do Executivo, o empresário destaca que as empresas precisam de estabilidade fiscal e regulatória, o que não tem acontecido. “Os governantes esquecem-se que decidimos investimento todos os dias. A minha tendência tem sido não por mais ovos no mesmo cesto, que está meio roto”. Dito isto, em várias ocasiões, quando tem de fazer um investimento, “a decisão não foi Portugal”.

Quanto à regulação, avisa que Portugal não pode ser mais “papista que o Papa de Bruxelas”, criticando as exigências adicionadas na transposição da diretiva da transparência salarial, que vai “introduzir mais problemas para as empresas portuguesas”. Referindo-se ainda à questão fiscal, destaca que é preciso estabilidade e a “regra estadual do IRC é uma penalização do sucesso e desincentivo ao crescimento”.

“Acrescentaram-se cinco ou seis coisas [na transposição da diretiva], duas delas brutais”, atira, destacando que a primeira “é que a diretiva diz que políticas remuneratórias têm de ser acordadas com representantes dos trabalhadores”. Por outro lado, a diretiva estipulava que seria para “empresas com mais de 100 trabalhadores, Portugal estipula que são com mais de 50”. “Como é que uma pequena empresa vai fazer isso?

Geração a “sair de cena” Oportunidade de mudança geracional

Voltando àquilo que são os problemas dentro das empresas, o empresário aponta que “temos pouco capital em Portugal” e “sem rentabilidade não se cria capital e sem capital não se cresce”. “Precisamos de rejuvenescer e requalificar os nossos dirigentes empresariais para permitir perceber que não ter a maioria não é perder valor”, destaca.

O CEO da Teak Capital realça que para admitir a entrada de novo capital é preciso autoconfiança e essa vem do conhecimento e experiência, referindo que “geração que fez empresas modernas portuguesas está a sair de cena” e há em Portugal “uma oportunidade de mudança geracional, temos visto isso a acontecer. Há um numero de empresas familiares que tem conseguido fazer isso”.

Num debate dedicado ao tema “crescer sem perder o controlo”, o empresário e investidor admite que há “uma péssima produtividade e capacidade de gestão” nas empresas. “Está na altura de fazer choque de gestão profundo, para aproveitar essa mudança geracional que permita acomodar essa transformação“, defende. Lembrando a política que implementou na BA Glass, de mudar de de CEO a cada 10 anos, Carlos Moreira da Silva diz que é “preciso evitar perversões” no poder. “A nomenclatura do CEO tem poder dentro da empresa e é preciso desmantelar isso com alguma periodicidade”.

O empresário refere ainda que para escalar e crescer é preciso ambição, mas também ter a noção que não se pode crescer sem insucessos pelo caminho. “É preciso arriscar mas ter uma reserva para que não se ponha em causa a sobrevivência”. “Crescimento exige duas coisas: ter melhor modelo de negócio do setor e ter capacidade de integrar aquisições em países diferentes”, explica. “Posso ter modelo de negócio fantástico e quando compro empresa na Moldávia não ser capaz de o por a funcionar. Este esforço enorme é enorme“, reconhece.

Sobre as dificuldades para atrair talento lá fora, Moreira da Silva explica que “a capacidade de convocatória de talento de uma empresa portuguesa a crescer num país é muito mais difícil que em Portugal”, mas alerta para o “problema contrário muito grande, que é colonização. é muito negativa nas integrações empresarias, é preciso não abusar da cultura”. Desafios que são mais fáceis de ultrapassar quando se tem escala.

“Com escala fazemos tudo melhor. O talento depende da escala, conseguimos atrair muito mais talento com escala do que sem escala”, afiança. Quanto a oportunidades de crescimento, Carlos Moreira da Silva diz que “todos os países são bons”, desde que “saibamos encontrar a forma de o fazer”, remata.

(Notícia atualizada)