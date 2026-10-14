Estado nas empresas, “vai e vem” de Trump, “sobressalto” na gestão. As frases da Fábrica 2030
Da entrada do Estado no capital de empresas privadas, ao sobressalto das empresas e ao travão no financiamento, recorde aqui as principais frases que marcaram a conferência anual do ECO.
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Empresários, líderes de associações e gestores debateram o que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a grupos com escala internacional. Aconteceu na Fábrica 2030, a conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial.
Leia as principais frases que marcaram a conferência realizada esta quarta-feira na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto, e que assinalou também o 10.º aniversário do ECO.
Carlos Moreira da Silva, presidente da BRP e CEO da Teak Capital
- “É inadmissível [a entrada do Estado no capital de empresas]. Acho inaceitável a entrada na REN, assim como a ideia do fundo soberano. Fundo soberano do quê? Da dívida? Financiado pela dívida?”
- “Os governantes esquecem-se que decidimos investimento todos os dias. A minha tendência tem sido não por mais ovos no mesmo cesto, que está meio roto”.
- “Precisamos de rejuvenescer e requalificar os nossos dirigentes empresariais para permitir perceber que não ter a maioria [do capital] não é perder valor (…) Há uma oportunidade de mudança geracional, temos visto isso a acontecer. Há um número de empresas familiares que tem conseguido fazer isso”.
- “Está na altura de fazer choque de gestão profundo, para aproveitar essa mudança geracional que permita acomodar essa transformação”.
Isabel Furtado, CEO da TMG
- “Se fizesse um investimento de 55 milhões de euros devido às tarifas do Trump seria muito redutor. O Donald Trump vai e vem e eu espero estar lá muitos mais anos. Não se investe 55 milhões por um ciclo político”.
- “Demorei mais a pedir uma licença de laboração contínua num armazém em Portugal, um ano e três meses, do que a abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Quem faz uma fábrica em Portugal? Só um louco“.
- “Na China, também estou a ver onde cresço através das empresas que operam na China . Se não tivesse feito isso, estava pequenina. Lá estava nós a brincar de novo ao Portugal dos pequeninos. O meu parceiro na China fatura 4.000 milhões…”
- “Se ficar parada? A empresa dura só mais uns anos. A empresa familiar tem o objetivo de se perpetuar no tempo e eu, como sou a terceira geração, ficava mesmo com um problema, porque dizem que a terceira geração é que destrói”.
Maria João Carioca, co-CEO da Galp Energia
- “Quando as empresas crescem, o perfil de risco de financiamento também muda e os gestores têm de conhecer bem essa alteração”, procurando vários tipos de financiadores.
- “Para crescer é preciso olhar para lá fora e Sines é um exemplo”.
Nuno Fernandes Thomaz, senior partner da Core Capital
- “Precisamos de capital privado. Há negócios extraordinários de empresários portugueses que merecem ser escalados“.
- “Há alguém que saiba explicar nesta sala porque é que não apanha em 1% o Fundo de Estabilização [da Segurança Social], para investir em empresas portuguesas através de pagamentos? O fundo é público, é alterar uma portaria e isso é fundamental”.
- “Criar dimensão trazendo capital privado ao lado do capital público é virtuoso”.
- “Aumentar a dimensão das nossas empresas é a alavanca principal para resolver os principais problemas da nossa economia. Devíamos fazer da dimensão e da escala um desígnio nacional, devíamos ter pelo menos mais de 25 grupos, até 2030, com a faturação superior a 1.000 milhões”.
Armindo Monteiro, presidente da CIP
- [Empresários e gestores devem liderar] “o sobressalto de uma nação empreendedora, que acredita em ter mais prosperidade do que a que tem”. “É uma sentença terrível saber que estamos a crescer abaixo do potencial”
- “Não nos manifestamos, não fazemos posts a dizer mal de tudo e todos, não andamos a fazer TikTok’s sobre nano e micro acontecimentos. Acreditamos que há uma virtude no trabalho e que primeiro é preciso produzir e só depois distribuir, e não o contrário. Não podemos distribuir o que é pouco”.
- “À medida que passamos o Mondego e Douro ganhamos uma capacidade de respirar muito melhor e fala-se de empresas”.
- “O Estado serve para facilitar a vida aos privados. Se disser isto num ambiente mais hostil, que não este, isso é uma heresia. E se dissesse que é preciso que as empresas tenham mais lucros, estaria a ser agredido”.
Carlos Carvalho, presidente da ANJE
- “É urgente que o Estado, que é um dos maiores compradores, aposte em inovação nacional”.
- “Olhem para as start-ups inovadoras que vão aparecendo e, em parceria, até serem os seus primeiros clientes”. “Não vamos a lado nenhum se estivermos numa guerra de gerações”.
- [Há concursos públicos] que “barram a inovação nacional e deixam as start-ups de fora por critérios que as impedem [de participar], ou que não têm um mínimo de risco, favorecendo soluções obsoletas ou datadas no tempo”.
Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português do Fomento
- “Mobilizámos instrumentos de financiamento, no total de 15 mil milhões de euros, para a economia portuguesa. Mas quando vemos a evolução das economias mais evoluídas, vemos instrumentos mais balanceados — e nós estamos muito ‘desbalanceados’”.
- “Daqui a dois ou três anos, os empresários vão ter colaboradores e colaboradores digitais. Todas as equipas passarão a ter agentes mistos, uns 800 colaboradores a quem pagam salários e mais 2.000 ou 3.000 a quem não pagam salários e trabalham 24 horas por dia, os agentes autónomos”.
- “Portugal está a ficar para trás. É o segundo mais atrasado da Europa na adoção de IA”.
- “É preciso gente com arrojo e a querer levar Portugal para o mundo”.
Óscar Afonso, economista e professor catedrático
- “Portugal tem de apostar nas exportações para escalar, aumentar o potencial de crescimento económico e o nível de vida. Porque é que Portugal exporta menos do que seria de esperar? Existem poucas grandes empresas no país, o que contribui para o défice de produtividade”.
- “Não basta exportar mais. É preciso crescer em produtividade e valor”.
- “São precisas mais grandes empresas para reforçar a produtividade, o emprego qualificado, a criação de VAB e as exportações”
Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial
- “Estar na linha da frente da transformação digital não significa virar costas ao chão de fábrica. Portugal precisa de indústria. De uma indústria mais tecnológica, mais produtiva e mais exportadora. É com esse objetivo que estamos a preparar sete novos médios e grandes parques empresariais, com dimensão, acesso, energia e condições para receber investimento”.
- “A produtividade e as exportações são os dois pilares essenciais do nosso crescimento económico. Finalmente, queremos criar em Portugal um ambiente económico diferente”.
- “No mundo em que vários países disputam o mesmo projeto industrial, não podemos começar a preparar o terreno depois do investidor chegar“.
- “Um país que decida em meses o que durante demasiado tempo demorou anos, com menos burocracia, com maior capacidade de investimento e melhores condições para produzir e para crescer. É também por aqui que damos maior escala e competitividade à economia portuguesa”.
Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto
- O “propósito e objetivo” da cidade do Porto de “ser uma rede fértil para a inovação e competitividade”.
- Distrito Económico e Empresarial do Porto é “um espaço onde podemos ainda construir cidade com serviços, habitação, mas tendo como ponto essencial um espaço de inovação empresarial propício à atração de talento e de novos negócios”.
- [A Universidade do Porto e a Universidade Técnica do Porto (antigo Politécnico)] são “duas forças absolutamente críticas” e “não seria sensato não as potenciarmos e funcionarmos em rede”.
Miguel Farinha, country managing partner da EY
- “Percebo que os empresários têm uma iniciativa louvável [em abordar esse tema em associações, como a BRP], mas na maior parte dos casos não trabalham juntos nas suas empresas”.
- “A maior parte nem quer ouvir falar [de abrir o capital]. Quando chegamos junto de um empresário e lhe dizemos ‘temos este fundo que vos quer ajudar’, isso é um drama”.
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