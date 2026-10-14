Estado nas empresas, “vai e vem” de Trump, “sobressalto” na gestão. As frases da Fábrica 2030

Leia as principais frases que marcaram a conferência realizada esta quarta-feira na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto, e que assinalou também o 10.º aniversário do ECO.

Empresários, líderes de associações e gestores debateram o que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a grupos com escala internacional . Aconteceu na Fábrica 2030, a conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial.

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