Fatura dos juros da dívida supera orçamento da Educação pela primeira vez desde 2018

⚡ ECO Fast Em 2027, o Estado vai pagar 8,22 mil milhões de euros em juros, mais 429 milhões do que os 7,79 mil milhões do orçamento da Educação.

A inversão não resulta de cortes, já que a Educação sobe 117 milhões, mas da subida das taxas de juro, que faz os encargos crescerem 1,55 mil milhões.

Quase todo o excedente primário, de 8,5 mil milhões, fica absorvido pelos juros, que valem mais do que a Defesa e a Segurança Interna juntas.

No próximo ano, o Estado vai pagar mais em juros da dívida pública do que o Orçamento do Estado reserva para a Educação. A fatura prevista é de 8,22 mil milhões de euros, cerca de 429 milhões de euros acima dos 7,79 mil milhões do programa orçamental da Educação, e é a primeira vez desde 2018 que a fatura dos juros ultrapassa o orçamento da Educação.

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Esta inversão não nasce de um corte no investimento na escola pública. O orçamento da Educação, sob a responsabilidade do ministro Fernando Alexandre, até sobe 1,5% face à estimativa de execução de 2026, num montante equivalente a mais 117 milhões de euros, e o rácio da dívida em percentagem do produto interno bruto (PIB) desce de 87,5% para 84,5%.

O que muda é o custo de financiar essa dívida: os juros aumentam 23,2% (cerca de 1,55 mil milhões) em comparação com os 6,67 mil milhões estimados para este ano, e passam de 2% para 2,4% do PIB.

O relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) atribui o salto à “previsão de subida das taxas de juro em todas as maturidades, com o consequente impacto no serviço da dívida pública“, com o Governo a acrescentar ainda que, no próximo ano, “a taxa de juro implícita da dívida deverá continuar a aumentar, refletindo o aumento das taxas de juro nos últimos meses”.

O Banco de Portugal calcula que o custo aparente da dívida tenha caído de 5,8% em 2000 para 2,3% em 2025, e a tendência agora é de subida.

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Nos últimos 20 anos, a ordem entre as duas rubricas no ranking das áreas com os maiores orçamentos do Estado já mudou no passado. Em 2008, 2009 e 2010, os juros das Administrações Públicas ficaram entre 5,2 mil milhões e 5,6 mil milhões de euros, de acordo com o Eurostat, e a despesa do Ministério da Educação rondou os 6,2 mil milhões em 2008 e os 7,1 mil milhões de euros em 2010, segundo os relatórios do Orçamento do Estado desses anos. A distância era então confortável, mas em 2011 a situação virou.

Com a chegada da troika, e do respetivo programa de assistência financeira, a fatura dos juros da dívida pública saltou 43,4% num só ano, de 5,2 mil milhões de euros em 2010 para 7,5 mil milhões em 2011.

A despesa com o ensino básico e secundário, apurada pelo Tribunal de Contas, seguiu no sentido inverso, recuando 7,7% no mesmo período, passando de 7,1 mil milhões de euros em 2010 para 6,6 mil milhões de euros em 2011. Foi a primeira vez nas últimas duas décadas que a fatura dos juros ultrapassou o orçamento da Educação, e manteve-se à frente durante oito anos seguidos.

A fatura dos juros da dívida sobe do sexto para o quarto lugar das maiores despesas face aos números de 2026, ficando apenas atrás dos orçamentos do Trabalho e Segurança Social, da Saúde e das Finanças.

O afastamento atingiu o ponto máximo em 2014, com a fatura dos juros da dívida a superar em 40,8% o orçamento da Educação numa diferença de 2,4 mil milhões de euros. Nesse ano, a despesa com juros atingiu o valor mais elevado de sempre no montante de 8,3 mil milhões de euros, que compara com o orçamento mais baixo para a Educação em muitos anos, de apenas 5,92 mil milhões de euros.

No próximo ano, segundo projeções do Governo publicadas na proposta do relatório de OE2027, a fatura dos juros da dívida pública valerá 105% da despesa do programa da Educação. Em valores nominais, entre 2010 e 2027 os juros aumentam 56,6% e a despesa do programa da Educação 9%. De 2022 a 2027, os juros sobem 3.609 milhões de euros (78%) e a Educação 569 milhões (7,9%).

O apuramento dos encargos considera os juros da dívida das Administrações Públicas em contas nacionais, a base das regras orçamentais europeias, e a despesa da Educação é a do programa orçamental de ensino básico e secundário, hoje designado Educação, com valores de execução do Tribunal de Contas quando existem e estimativas dos relatórios do Orçamento nos restantes anos.

O que cabe ao lado da fatura dos juros

O Governo prevê um excedente orçamental de 275 milhões de euros em 2027, 0,1% do PIB, com um saldo primário, antes de juros, de 2,5% do PIB. Perto de 8,5 mil milhões de euros de excedente primário ficam, por isso, quase todos absorvidos pelos 8,2 mil milhões de juros.

Na ótica da contabilidade pública, os juros e outros encargos pesam 7,9% da despesa prevista para a Administração Central, e 98,9% desse total são “encargos da dívida pública direta do Estado, em grande medida respeitantes a juros relativos a obrigações do Tesouro”, segundo o relatório.

A dimensão da verba ganha clareza por comparação com outros setores. A Defesa (3,79 mil milhões de euros) e a Segurança Interna (3,15 mil milhões) absorvem em conjunto 6,95 mil milhões, menos 1,27 mil milhões do que a conta dos juros. A dotação conjunta da Habitação e das Infraestruturas (6 mil milhões) fica 37% abaixo dos encargos da dívida. Face à Saúde, orçada em 17,8 mil milhões de euros, os juros equivalem a quase metade desse valor (46,2%).

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No conjunto dos programas orçamentais, a fatura dos juros da dívida sobe do sexto para o quarto lugar das maiores despesas face aos números de 2026, ficando apenas atrás do Trabalho e Segurança Social (30,27 mil milhões), da Saúde e das Finanças (8,95 mil milhões).

Ao passo que a despesa com juros cresce 1,55 mil milhões de euros face ao ano anterior, várias áreas perdem dotação: a Saúde recua 259,3 milhões, o Ensino Superior, Ciência e Inovação perde 339 milhões e a Defesa diminui 67,6 milhões. Estas variações refletem também o fim de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pesam mais em 2026. A Educação surge entre os poucos setores com reforço, embora o ganho de 117 milhões perca força perante o aumento dos juros, mais de 13 vezes superior.

Resta saber se as taxas de juro se comportam como o Governo previu. O relatório quantifica o que está em jogo: um choque de 100 pontos-base acrescentaria 505 milhões de euros aos encargos, em contabilidade nacional. É mais de quatro vezes o reforço de 117 milhões que o orçamento da Educação recebe em 2027.