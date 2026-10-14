Exclusivo Fundo de Resolução vai ter de pagar 170 milhões a credores do BES associados ao Goldman Sachspremium
Fundos internacionais que investiram no banco português através do veículo Oak Finance vão ter de ser compensados por causa da medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal em 2014.
O Fundo de Resolução vai ter de pagar aproximadamente 170 milhões de euros em compensações a mais de uma dezena de credores internacionais que emprestaram dinheiro ao BES através de um veículo financeiro montado pelo Goldman Sachs, poucas semanas antes da resolução aplicada ao banco português em agosto de 2014.
Em causa está um financiamento de mais de 800 milhões de dólares (cerca de 715 milhões de euros ao câmbio atual) que o Goldman Sachs International levantou junto de vários clientes, sobretudo…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos