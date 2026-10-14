O Fundo de Resolução vai ter de pagar aproximadamente 170 milhões de euros em compensações a mais de uma dezena de credores internacionais que emprestaram dinheiro ao BES através de um veículo financeiro montado pelo Goldman Sachs, poucas semanas antes da resolução aplicada ao banco português em agosto de 2014.

Em causa está um financiamento de mais de 800 milhões de dólares (cerca de 715 milhões de euros ao câmbio atual) que o Goldman Sachs International levantou junto de vários clientes, sobretudo…