Mediação

Grupo Concentra entra na associação espanhola de corretoras Cojebro

  • ECO Seguros
  • 17:08

O Grupo Concentra, presente em Portugal através de corretoras como a Portinsurance, a Melior e a Median, aderiu à associação espanhola Cojebro, que reúne empresas de mediação de seguros.

O Grupo Concentra, que opera na mediação de seguros e resseguros em Portugal e Espanhadono no mercado português de corretoras como a Portinsurance, Melior ou Median -, passou a integrar a Cojebro, uma associação espanhola de corretoras de seguros.

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Javier López-Linares, presidente executivo da Concentra. “Acreditamos que a colaboração entre corretoras reforça e ajuda à melhoria do setor segurador”.

A entrada na Cojebro, que foi fundada em 1993, coloca o grupo no núcleo de associados da organização que procura crescer através da adesão seletiva de empresas de corretagem do setor.

Javier López-Linares, presidente executivo da Concentra, afirma: “Incorporamo-nos à Cojebro porque partilhamos os valores e princípios da associação, bem como porque acreditamos que a colaboração entre corretoras reforça e ajuda à melhoria do setor segurador”. O responsável explica que o grupo pretende “participar ativamente” no trabalho desenvolvido pela associação.

Do lado da Cojebro, o presidente Antonio Muñoz-Olaya destaca a dimensão e a experiência da Concentra e sublinha que a “especialização e experiência [da Concentra] enriquecem a nossa associação e reforçam a nossa capacidade coletiva”.

Recentemente, o grupo Concentra anunciou uma mudança acionista, com o Ascentiel Groupe a comprar a posição maioritária detida pela BlackFin Capital Partners desde 2022.

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