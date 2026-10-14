Guimarães quer transformar conhecimento em inovação empresarial

Transformar o conhecimento científico em soluções concretas para as empresas foi a ideia transversal ao Mercado de Inovação “Do conhecimento à aplicação”, iniciativa integrada no Mês da Economia de Guimarães, que decorre durante o mês de outubro. O evento reuniu responsáveis políticos, representantes da academia e do tecido empresarial com o intuito de reforçar a colaboração entre os diferentes agentes para criar valor e aumentar a competitividade da economia local.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na abertura, Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, defendeu a necessidade de reforçar os setores tradicionais do concelho, como o têxtil, o calçado e a metalomecânica, sem deixar de diversificar o tecido empresarial e atrair investimento para novas áreas de atividade. “Eu não me resigno a estar num concelho que tem um salário médio abaixo da média nacional e regional”, afirmou.



1 / 2

Para isso, o autarca defendeu a importância de ter empresas competitivas para haver uma melhoria dos rendimentos e da qualidade de vida. E uma das formas de o conseguir, garantiu, é fazer com que “o município aproxime empresas e centros de investigação”, de forma a colmatar o desfasamento entre o investimento em investigação e o desenvolvimento realizado pelas próprias empresas.

A necessidade de estreitar esta relação foi também destacada por Pedro Arezes, reitor da Universidade do Minho, para quem a transferência de conhecimento deve começar antes de existir uma solução pronta a aplicar. “Ela começa quando uma empresa partilha um problema para o qual ainda não conhece uma solução com a academia”, referiu. O reitor defendeu que as empresas devem olhar para as universidades não apenas como fontes de respostas, mas como parceiras na formulação de novas perguntas, onde “a colaboração deve prolongar-se para lá do primeiro contacto e dar lugar a projetos com objetivos concretos”.

Qual o futuro da economia local?

Depois da inauguração, houve espaço para uma visita ao Mercado de Inovação e para speed meetings, que visaram promover o contacto entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico. A tarde prosseguiu com o painel “O futuro da economia local: talento, inovação e indústria”, moderado por Margarida Rossi, diretora executiva da Associação Empresarial do Minho, que reuniu perspetivas sobre os recursos já existentes na região e os desafios que persistem na sua transformação em valor económico.

Raúl Fangueiro, pró-reitor para a Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento da Universidade do Minho, considerou que Guimarães reúne condições diferenciadoras, “desde centros tecnológicos e capacidade científica, até uma universidade com forte capacidade de formação e um tecido empresarial consolidado”. Ainda assim, questionou por que motivo estes recursos não se traduzem em empresas mais fortes e salários mais elevados. Para o responsável, o desafio está em conseguir implementar o potencial existente e mobilizar os diferentes agentes do ecossistema para trabalharem em conjunto. Nesse sentido, destacou também o portefólio de cerca de 400 patentes da Universidade do Minho e as políticas internas de valorização que permitem transferir esse conhecimento para as empresas.











1 / 6

Do lado empresarial, Jorge Fontes, diretor-geral da LRC – The Light Rebar Company, apresentou um exemplo de como a colaboração entre indústria e academia pode sustentar o desenvolvimento de novas soluções. A empresa levou para Guimarães o produto varão compósito, desenvolvido no concelho em parceria com a Fibrenamics e com o envolvimento da Universidade do Minho. “Sem o apoio associado à nossa presença na UE e na Universidade do Minho, seria impensável avançar com um projeto desta dimensão e magnitude no mercado”, reconheceu.

A importância de aproximar o conhecimento científico das necessidades concretas das empresas foi igualmente sublinhada por Humberto Vaz, do IAPMEI. A partir da experiência de acompanhamento às empresas, apontou a falta de articulação entre os recursos existentes como um dos desafios a ultrapassar. “Não pode ser uma instituição de cada vez, tem de ser em conjunto”, disse. O responsável do IAPMEI chamou ainda a atenção para as dificuldades das microempresas, que nem sempre dispõem de tempo para desenvolver produtos inovadores, e defendeu que a academia e o município devem aproximar-se dessas organizações.

A sustentabilidade como meio para o negócio

A inovação foi também associada à transição ambiental, na apresentação do PACT C – Green Academy. Carlos Ribeiro, presidente do Laboratório da Paisagem, explicou que a iniciativa pretende apoiar as empresas de Guimarães na concretização dos objetivos climáticos do município, que integra desde 2022 a Missão Europeia “Cidades Inteligentes e Neutras em Clima até 2030”. A Green Academy foi criada para acompanhar as empresas neste percurso, apoiar a comunicação dos seus dados de emissões e disponibilizar ferramentas ajustadas às suas necessidades. O programa prevê uma manifestação de interesse, um bootcamp de dez semanas com nove sessões, um diagnóstico inicial, um voucher PACT-C e o reconhecimento através de selos verdes, consoante o nível de participação e acompanhamento. O próximo bootcamp está previsto para 29 de outubro.





1 / 3

No encerramento, Ricardo Bento, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, retomou a ideia central do encontro: a região dispõe de ativos relevantes, mas precisa de os interligar para gerar novos produtos, serviços e modelos de negócio. “O verdadeiro desafio não é apenas transferir conhecimento, mas transformar conhecimento em oportunidades”, garantiu. O vice-presidente enquadrou esta ambição na estratégia Norte 2040 e defendeu uma visão construída em articulação com municípios, empresas e universidades, ao mesmo tempo que sublinhou a importância de perceber que “a competitividade e a coesão territorial não são objetivos contraditórios, mas devem antes ser trabalhados em conjunto”.

A fechar a sessão, João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia, apelou à passagem do diagnóstico à ação e à transformação do conhecimento em atividade económica. Para o governante, iniciativas como esta permitem aproximar setores industriais consolidados de áreas tecnológicas emergentes e identificar oportunidades com potencial de crescimento internacional, entre as quais está a criação de negócio a partir dos desafios com a sustentabilidade. “A sustentabilidade não é uma limitação, mas mais uma oportunidade de fazer negócio”, disse. O secretário de Estado deixou ainda um desafio aos participantes: perceber “a que distância” estão as ideias da sua implementação num negócio, deixando claro que “a inovação só ganha escala quando sai do laboratório e chega às empresas”.