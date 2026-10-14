GUTsy Captain abre campanha de crowdfunding

Investir numa empresa que não está cotada em bolsa pode parecer distante do pequeno investidor, mas o crowdfunding de investimento veio criar uma porta de entrada para esse tipo de participação, com montantes iniciais relativamente reduzidos. É este o modelo escolhido pela GUTsy Captain para abrir à sua comunidade a possibilidade de participar no próximo capítulo da empresa.

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Ao contrário de um investimento tradicional em produtos financeiros, esta modalidade permite adquirir uma participação numa empresa não cotada que, apesar de risco de não gerar retorno, fica associada à possibilidade de uma valorização futura. No caso da GUTsy Captain, a proposta passa também por aproximar a marca de quem acompanhou o seu percurso e acredita no seu projeto.

Nascida em Portugal e ainda gerida a partir do país, a GUTsy Captain começou com a ambição de criar uma kombucha autêntica, sem comprometer o sabor. Desde então, a marca tornou-se líder de kombucha em Portugal e uma das marcas mais vendidas da Europa, presente em 38 país.

Ao longo deste percurso, a GUTsy Captain acabou por alargar a oferta a diferentes bebidas funcionais, bem como a snacks saudáveis, e chegou a mais de 70 milhões de garrafas vendidas ao longo dos 10 anos de existência da empresa. Entre as novidades da oferta está a nova gama de Eletrolytes, que já gerou 300 mil euros em vendas nos primeiros três meses, sem investimento em marketing. A gama foi também selecionada para os SIAL Innovation Awards 2026.

Estes resultados iniciais reforçaram a convicção da marca de que pode expandir a sua atividade para além da kombucha, entrando em categorias de bebidas funcionais de maior dimensão. A campanha de investimento está ativa na plataforma Crowdcube, onde pode encontrar mais informações, e decorre em três fases:

O Early Access, já aberto, que permitiu aos interessados registar o seu interesse e conhecer a oportunidade; Segue-se o Private Access, previsto para 19 de outubro, com acesso prioritário para quem se tenha registado na primeira fase; A partir de 21 de outubro, está previsto o Public Access, aberto aos membros elegíveis da Crowdcube.

O capital angariado será direcionado para três áreas centrais: impulsionar a gama de Electrolytes, reforçar a expansão internacional e apoiar o desenvolvimento de futuras inovações da empresa.

Assim, o crowdfunding pretende não só financiar uma nova etapa de crescimento, mas também dar à comunidade que acompanhou a evolução da GUTsy Captain a possibilidade de participar nesse percurso enquanto investidora.