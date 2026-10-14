Hassabis defende que criatividade humana continua essencial na era da IA

A inteligência artificial (IA) já consegue ajudar a resolver problemas complexos, mas continua a caber aos humanos fazer as perguntas certas. É esta a distinção que Demis Hassabis, cofundador e presidente da Google DeepMind e cientista-chefe da Alphabet (deixou de ser CEO da Google DeepMind em agosto passado), estabelece entre as capacidades das máquinas e a criatividade humana, defendendo que o avanço da tecnologia não torna dispensável o papel dos cientistas e dos artistas.

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“A parte mais difícil da ciência é, na verdade, fazer e formular a pergunta certa. Isso é ainda mais difícil do que encontrar a resposta”, afirmou esta quarta-feira, durante a International AI Summit, que decorre em Dublin, na Irlanda.

Para Hassabis, formular hipóteses, identificar problemas relevantes e decidir que questões devem ser investigadas exige criatividade e capacidade de julgamento. Competências que, considera, continuam a distinguir o trabalho humano daquele que os sistemas de inteligência artificial conseguem realizar.

“Até agora, os nossos sistemas de IA talvez sejam bons a ajudar a resolver problemas. Mas é o cientista ou o artista humano que traz o processo criativo e a pergunta para o centro”, afirmou. O responsável da Google DeepMind não descarta, assim, o potencial da inteligência artificial para transformar o trabalho criativo e científico, mas ressalva que a intervenção humana continua a ser importante.

Da criatividade à luta contra as alterações climáticas

É também na ciência que o cientista identifica algumas das oportunidades mais relevantes da inteligência artificial. O investigador, que recebeu o Prémio Nobel da Química em 2024 pelo trabalho desenvolvido com outros cientistas na previsão da estrutura das proteínas através da computação avançada, acredita que a tecnologia pode acelerar a descoberta de soluções para alguns dos maiores desafios da sociedade.

Entre as áreas em que a IA poderá ter impacto está o combate às alterações climáticas. A tecnologia poderá ajudar a melhorar as previsões meteorológicas, antecipar fenómenos como incêndios e acelerar o desenvolvimento de novos materiais e soluções energéticas.

Hassabis considera, por isso, que a IA poderá ser parte da solução para a crise climática, apesar do consumo energético associado ao desenvolvimento e à utilização destes sistemas. “Sou muito otimista. Na verdade, penso que a inteligência artificial vai fazer parte da solução, e não apenas do problema”, afirmou, reconhecendo que os sistemas de IA consomem energia, mas sublinhando o potencial da tecnologia para acelerar o desenvolvimento de alternativas mais sustentáveis.

O investigador destaca o investimento em tecnologias verdes, desde a energia nuclear e os novos tipos de reatores até à energia solar e às baterias. Muitas destas soluções, observa, já são viáveis, mas continuam numa fase laboratorial e precisam de investimento para aumentar a escala de produção e se tornarem economicamente competitivas. “Agora, existe procura para que isso aconteça”, assinalou.

Além de contribuir para o desenvolvimento de novas fontes e tecnologias energéticas, a IA poderá melhorar a capacidade de antecipar fenómenos meteorológicos extremos. “Temos alguns dos melhores sistemas de previsão meteorológica do mundo”, afirmou Hassabis, acrescentando que estes modelos permitem prever fenómenos meteorológicos e desastres como incêndios florestais de forma mais eficaz do que os métodos tradicionais.

O responsável da Google DeepMind acredita ainda que estes sistemas poderão ajudar a utilizar melhor os recursos energéticos e a desenvolver novas tecnologias, incluindo reatores nucleares, supercondutores, baterias mais eficientes e materiais para painéis solares. “Acredito, por isso, que a inteligência artificial nos vai ajudar a desenvolver as tecnologias necessárias para enfrentar as alterações climáticas”, concluiu.

Os riscos de uma tecnologia que avança rapidamente

O potencial da inteligência artificial não elimina, porém, a necessidade de acompanhar os riscos associados ao seu desenvolvimento. Na capital irlandesa, Hassabis alertou para os perigos de sistemas autónomos que começam a executar tarefas com menos intervenção humana, incluindo ações que podem comprometer a segurança de redes e sistemas informáticos.

O responsável descreveu incidentes recentes envolvendo agentes de IA como “sinais de alerta precoces”, defendendo que as empresas, os governos e a indústria têm de reforçar as medidas de segurança antes de os sistemas se tornarem mais poderosos.

“Os sistemas ainda não são assim tão poderosos, pelo que os incidentes não são assim tão graves”, afirmou. “Mas poderão vir a sê-lo no próximo ano e nos anos seguintes se não fizermos mais trabalho, enquanto indústria, empresas individuais e governos, para proteger estes sistemas”, finalizou o cientista.

Hassabis defende, por isso, a criação de mecanismos de avaliação e certificação que acompanhem a evolução da tecnologia, sem travar a inovação. O desafio, na sua perspetiva, é encontrar um equilíbrio entre aproveitar as oportunidades da inteligência artificial e garantir que os sistemas são desenvolvidos e utilizados de forma segura.

O jornalista viajou até Dublin a convite da Microsoft Portugal.