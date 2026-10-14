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Inflação em Espanha sobe para 5% e atinge o valor mais alto em mais de três anos

  • ECO
  • 9:38

A taxa de inflação em Espanha subiu em setembro para o nível mais elevado desde fevereiro de 2023, com os combustíveis e as viagens de avião a pesarem no cabaz dos espanhóis.

A inflação em Espanha acelerou em setembro e fixou-se nos 5%, o valor mais elevado desde fevereiro de 2023, num mês marcado pela subida dos preços dos combustíveis e das viagens de avião.

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De acordo com os dados definitivos divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado para comparar países da União Europeia, subiu de 4,6% em agosto para 5% no mês passado, ficando assim acima dos 3,8% da média da Zona Euro. A variação em cadeia, face a agosto, foi de 0,6%.

O valor final confirma a estimativa rápida publicada há duas semanas e corresponde à previsão média dos analistas consultados pela Reuters, que também apontava para 5%.

Pela medida nacional, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) avançou para 4,9%, depois de 4,3% em agosto, igualmente em linha com a primeira leitura do INE.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos frescos e da energia, subiu de 2,9% para 3,1% em termos homólogos. É o nível mais alto desde março de 2024, segundo os dados do INE.

Depois da vaga de inflação elevada que se seguiu à pandemia de Covid-19 e à invasão da Ucrânia pela Rússia, a inflação em Espanha atingiu em 2022 valores que não se registavam desde 1984. Desde então, tem permanecido na maior parte do tempo acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

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