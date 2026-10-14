Instituto Coordenadas identifica uma oportunidade estratégica para a liderança empresarial espanhola na próxima década

Espanha enfrenta uma oportunidade estratégica para reforçar a sua liderança empresarial internacional durante o período de 2026 a 2035, graças à convergência entre as capacidades acumuladas pelas suas empresas e as novas prioridades de investimento europeias. É o que defende o Instituto Coordenadas no relatório «O novo ciclo das empresas espanholas», que identifica a energia, as infraestruturas, a digitalização, a defesa e os serviços avançados como motores desta nova etapa.

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A análise considera que o tecido empresarial espanhol dispõe de uma base mais internacional e diversificada do que aquilo que reflete a sua dimensão bolsista. Aos grandes grupos cotados juntam-se empresas familiares, empresas privadas e fornecedores especializados com capacidade para participar em projetos complexos e competir em diferentes mercados.

«O desafio consiste em passar de empresas globais para um sistema empresarial global», salienta o documento, que propõe reforçar as ligações entre grandes empresas, fornecedores, capital e tecnologia para multiplicar a capacidade de crescimento no estrangeiro. Para ilustrar essa capacidade, o relatório refere que, em 2023, as matrizes espanholas contavam com 6 141 filiais no estrangeiro nos setores da indústria, construção, comércio e serviços de mercado não financeiros. Estas sociedades geraram 280 972 milhões de euros de volume de negócios e empregaram 947 513 pessoas, de acordo com os dados do INE citados na análise.

O Instituto salienta que esta presença representa uma experiência operacional acumulada: gerir investimentos, integrar aquisições, financiar projetos e operar em diferentes quadros regulamentares. Um conhecimento especialmente relevante num contexto condicionado pela segurança do abastecimento, pela regionalização das cadeias de produção e pela autonomia estratégica europeia.

O regresso do investimento em ativos físicos favorece, segundo o documento, as empresas espanholas com experiência em redes elétricas, concessões, água, transportes, engenharia e financiamento a longo prazo. A oportunidade consiste em assumir a liderança de projetos e consórcios, desenvolver tecnologia e controlar ativos estratégicos.

ENERGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A transição energética constitui uma das principais alavancas. O relatório aponta as redes, o armazenamento e a eletrificação industrial como o próximo impulso, e defende que a capacidade renovável espanhola pode contribuir para atrair indústria e infraestruturas digitais.

No domínio da inteligência artificial, a análise destaca o potencial das grandes empresas que já dispõem de dados, clientes e processos nos setores da banca, turismo, energia, logística e infraestruturas. A integração desta tecnologia nas suas operações pode impulsionar a produtividade e gerar serviços exportáveis.

Adverte ainda que o investimento em centros de dados deve promover atividades nas áreas do software, da cibersegurança e dos serviços empresariais, de modo a que a Espanha capte uma maior parte do valor gerado.

IBERO-AMÉRICA E ESCALA EMPRESARIAL

A localização geográfica de Espanha e as suas ligações com a Ibero-América constituem outro trunfo diferenciador. De acordo com os dados recolhidos no documento, a América Latina recebeu 38,3% do investimento produtivo bruto espanhol no estrangeiro em 2025. O Instituto propõe evoluir para uma relação bidirecional: utilizar Espanha como plataforma europeia para grupos ibero-americanos e interligar capital, tecnologia e talento entre ambos os mercados.

O relatório condiciona este cenário a uma maior dimensão empresarial, mercados de capitais mais profundos, estabilidade regulatória e disponibilidade de talento. Além disso, defende as fusões, as alianças e as plataformas partilhadas como instrumentos para aumentar a produtividade e competir a nível internacional. A conclusão aponta para uma mudança de ambição: transformar a Espanha num dos centros europeus a partir dos quais se construam, financiem e administrem empresas com capacidade de liderança global.